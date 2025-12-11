Yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 10/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nội chính Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.



Theo Thường trực Ban Bí thư, năm 2025, toàn ngành đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 3 định hướng lớn và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.



Trong đó, nổi bật là đã nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, trong đó có một số vấn đề mang tính chiến lược, đột phá mạnh mẽ.

Cùng với đó, đã thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực sự là “trung tâm”, “đầu mối” trong phối hợp, tham mưu, góp phần đẩy mạnh, tạo bước tiến mới, đột phá lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả ở Trung ương và địa phương.

Qua tổng kết 5 năm thực hiện, toàn ngành đã phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý trên 1.000 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu mở rộng phạm vi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo để phòng, chống cả tiêu cực và lãng phí, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí.

Đưa công tác phòng, chống tham nhũng bước sang một giai đoạn mới, vừa toàn diện, vừa đi vào chiều sâu với phương thức, cách làm mới, hiệu quả hơn, kịp thời hơn, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngành Nội chính Đảng tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trước hết, cần tập trung tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII. Rà soát, khẩn trương hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của các tỉnh ủy, thành ủy trong năm 2025, không để chậm việc, sót việc.

Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Một nhiệm vụ nữa, theo Thường trực Ban Bí thư, cần tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo được thực hiện nghiêm minh, không để tồn đọng, kéo dài. Tham mưu tổng kết, nhận diện đầy đủ các sai phạm và nguyên nhân để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa, không để các sai phạm lặp lại, các sai phạm cũ tái diễn, sai phạm sau lớn hơn, nghiêm trọng hơn sai phạm trước và thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Tham mưu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân; kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm, công khai những vụ, việc cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và tư tưởng cầm chừng, trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ để cảnh tỉnh, răn đe, khắc phục hiệu quả tệ nạn “tham nhũng vặt” gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư cũng nêu, cần tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Tham mưu kịp thời việc chỉ đạo rà soát các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án có khó khăn, vướng mắc trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để xử lý theo chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị nhằm khơi thông nguồn lực về đất đai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, không để lãng phí kéo dài, nhưng tuyệt đối không được hợp pháp hóa các sai phạm. Phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo đưa một số công trình, dự án điển hình về lãng phí vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Tham mưu chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản công trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.