Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CLIP: Cháy cửa hàng đồ nhựa ở TPHCM, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cửa hàng kinh doanh đồ nhựa bất ngờ phát hỏa, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ hỏa hoạn khiến một khu dân cư ở TPHCM náo loạn.

Khoảng 9h hôm nay (26/3), người dân phát hiện khói đen cùng mùi khét bốc lên từ căn nhà cấp 4 dùng để kinh doanh đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM). Trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành do bên trong căn nhà cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

img-8239.jpg
Căn nhà cháy đỏ rực kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa sau đó lan sang ngôi nhà liền kề, buộc nhiều hộ dân phải di dời tài sản ra ngoài.

Theo một số nhân chứng, trong quá trình cháy, liên tiếp nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà khiến nhiều người hoảng sợ.

img-8240.jpg
img-8237.jpg
Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai đội hình từ nhiều hướng, khống chế và dập tắt đám cháy sau hơn một giờ.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

