Theo dõi Báo Tiền phong trên

Tai nạn liên hoàn ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất làm 1 người tử vong

Nguyễn Dũng
TPO - Công an phường Tân Bình, TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô taxi và hai xe máy xảy ra trên đường Cộng Hòa, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 24/3, anh V.Đ.M. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Cộng Hòa, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay Lăng Cha Cả. Khi vừa qua khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình), phương tiện này xảy ra va chạm với một xe taxi do tài xế C.Đ.S (50 tuổi) điều khiển.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Cú va chạm khiến xe máy của anh M. mất lái, tiếp tục tông vào xe máy do ông Đ.V.C (52 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến ông C. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Lực lượng chức năng phong tỏa cầu vượt Hoàng Hoa Thám để điều tra nguyên nhân.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường phối hợp CSGT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Đến rạng sáng 25/3, hiện trường được giải tỏa.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Nguyễn Dũng
