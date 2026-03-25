Hà Nội yêu cầu đẩy tiến độ các dự án chống ngập, dỡ rào chắn trên nhiều tuyến phố trung tâm trước 30/4

Anh Trọng
TPO - Hàng loạt công trường thi công dự án chống ngập trên các tuyến phố được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và dỡ tháo rào chắn trước 30/4. Cụ thể là hàng rào trên các tuyến đường, phố: Nguyễn Trãi, Quang Trung - Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh

Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, thời gian qua Trung tâm đang triển khai dự án chống úng ngập cục bộ trên 5 tuyến đường. Bao gồm: Nguyễn Trãi, Quang Trung - Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh.

Rào chắn thi công trên đường Nguyễn Trãi những ngày qua.

Trên đường Nguyễn Trãi, hàng rào thi công cố định 24/24 đã dựng tại đoạn ngã 3 Giáp Nhất đến ngã 3 Cự Lộc. Để rút ngắn thời gian thi công, nhà thầu đã bố trí 2 mũi thi công dọc tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu, bố trí làn đường còn lại rộng 15m để các phương tiện lưu thông.

Trên tuyến Quang Trung - Tràng Thi, hiện cũng đang triển khai thi công 2 mũi cố định, thi công cuốn chiếu, kết hợp dựng hàng rào tôn từng đoạn dài từ 5-10m. Tuyến phố Lý Thường Kiệt đang triển khai một mũi thi công.

Đối với tuyến trục Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh, hiện cũng có hai mũi thi công và một mũi thi công đêm. Để phục vụ việc thi công, đơn vị đã thực hiện rào chắn cố định bằng rào tôn, kết hợp lưới B40 theo từng đoạn, chiều dài 60m, bề rộng rào chắn 7m.

Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, giấy phép thi công tại các công trình này được cấp phép đến hết 31/5/2026, nhưng Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị thi công đảm bảo công tác thực hiện rào chắn đúng theo các thông báo phân luồng của Sở Xây dựng Hà Nội, đồng thời đảm bảo đầy đủ máy móc, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thời gian thi công của tất cả các tuyến hoàn thành và dỡ rào trước 30/4

#Rào chắn thi công #hàng rào thi công #sở xây dựng hà nội #giao thông

