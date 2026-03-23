Hưng Yên công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Trọng Đảng
TPO - Sáng 23/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tỉnh ủy Hưng Yên họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND sáng 23/3. Ảnh: T.Đảng

Báo cáo kết quả tại buổi họp báo, ông Phạm Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết, toàn tỉnh thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI để bầu 16 đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND (mỗi đơn vị được bầu 05 đại biểu); 612 đơn vị bầu cử được thành lập tại 104 xã, phường để bầu 2.247 đại biểu HĐND cấp xã. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng số 2.451 tổ bầu cử (khu vực bỏ phiếu) với tổng số 2,4 triệu cử tri.

“Hưng Yên là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức vận hành thử nghiệm khai mạc và bỏ phiếu tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh (ngày 08/3/2026), để hướng dẫn, rút kinh nghiệm khi tổ chức chính thức ngày 15/3” – ông Tùng nói.

Đề cập đến tỉ lệ người đi bỏ phiếu, ông Tùng cho biết, đến thời điểm kết thúc bỏ phiếu (cuối ngày 15/3), trên địa bàn tỉnh có 2.449/2.451 tổ đã thực hiện việc niêm phong hòm phiếu đúng thời gian theo quy định. Đến 20h, 2 tổ bầu cử còn lại (thuộc xã Phụng Công) đã thực hiện việc niêm phong hòm phiếu đúng thời gian theo quy định. Số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,56%, trong đó cao nhất là xã Tây Thái Ninh đạt 100%, xã Nguyễn Văn Linh đạt 99,98%; thấp nhất là xã Đông Thụy Anh, đạt 97,72%. Có 59,16% khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu đạt 100%.

Với kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, cơ quan thường trực Ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết, trong số 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, cử tri đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, đảm bảo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu định hướng.

Đại diện Tỉnh ủy, Ủy Ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên họp báo và trao đổi với báo chí.
﻿ Ảnh: Mai Hương.

Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, trong tổng số 138 người ứng cử tại 17 đơn vị bầu cử, cử tri đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đảm bảo đúng quy định. Với kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, cử tri đã bầu 2.244 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo, ông Lê Xuân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên khẳng định, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Hưng Yên đã được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn và không xảy ra sai sót. Với số lượng cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,56%, Hưng Yên là một trong những tỉnh có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước.

