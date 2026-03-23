Xe khách đâm xe máy trên quốc lộ, 2 người tử vong tại chỗ

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 23/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, phương tiện và trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/3, xe khách tên Hưng Hoà Hiệp có biển số 69B-007.79 chạy tuyến Khánh Hòa - Cà Mau lưu thông theo hướng Khánh Hòa - TPHCM.

Khi đến Km1668+400 quốc lộ 1, đoạn qua xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng), xe bất ngờ va với xe máy. Cú tông mạnh khiến ông N.T (69 tuổi) và bà N.T.K (59 tuổi, cùng trú xã Sông Luỹ) đi xe máy tử vong tại chỗ.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định xe máy do ông T. điều khiển băng qua đường tại vị trí hở của dải phân cách cứng. Khi vừa di chuyển ra giữa làn đường thì bị xe khách chạy cùng chiều tông trúng, cuốn cả xe máy vào gầm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được tiếp tục điều tra, làm rõ.