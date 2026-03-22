Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A, tài xế xe tải tử vong trong cabin

TPO - Va chạm giữa 3 ô tô trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã An Châu (Nghệ An) khiến một tài xế tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Chiều 22/3, chính quyền xã An Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h40 cùng ngày, tại Km427+400, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37K-677.xx, xe tải Howo BKS 29K-017.xx và một xe ben BKS 198.xx bất ngờ xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến cả 3 phương tiện hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng. Một số cột đèn đường, biển tín hiệu giao thông bị húc đổ.

Hậu quả, tài xế điều khiển xe tải Howo tử vong tại chỗ, ít nhất 2 người khác bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Danh tính tài xế tử vong được xác định là T.H.C. (52 tuổi, trú xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe tải Howo tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#tai nạn #Quốc lộ 1A #Nghệ An #xe tải #tai nạn giao thông #thương vong #điều tra

