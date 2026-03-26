Tư lệnh Cảnh sát biển, Giám đốc Công an tỉnh có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng với các vi phạm vùng biển

TPO - Tư lệnh Cảnh sát biển, Giám đốc Công an cấp tỉnh cùng nhiều chức danh khác sẽ có quyền áp dụng mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng với các vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.

Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2017 và Nghị định số 37/2022.

Trong đó, Nghị định số 82/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam.

Cụ thể, cảnh sát viên cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Trong khi đó, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Theo Nghị định sửa đổi, chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cùng một số quy định khác.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân. Theo đó, chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Với thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, cùng một số quy định khác như tịch thu tang vật, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng

Bên cạnh đó, chức danh trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Các chức danh khác như trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 800 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt trục xuất…

Các chức danh Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy…cũng có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng cùng nhiều quy định tương tự khác.

Nghị định số 82/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 4/5/2026.