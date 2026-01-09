Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tàu cảnh sát biển rời bến, gác Tết giữ bình yên biển đảo

Hoài Văn
Nam Trung
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tàu CSB 8002 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) rời bến, lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 9/1, tại Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2, Tàu CSB 8002 (thuộc Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) rời bến, lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

tp-1.jpg
Đại tá Lê Huy Chính - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002 trước giờ xuất phát.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần chủ động, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trên biển, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, nguy cơ tai nạn, sự cố trên biển. Vì vậy, việc tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ ngay từ sớm là yêu cầu cấp thiết, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo điều kiện để nhân dân cả nước đón Tết an lành, yên vui.

tp-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8002 chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm đón Tết trên biển.

Trước giờ tàu rời bến, Đại tá Lê Huy - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đến trực tiếp giao nhiệm vụ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8002.

Đại tá Lê Huy nhấn mạnh, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt các nội dung tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng các lực lượng chức năng tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Toàn tàu phải luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xảy ra.

tp-4.jpg
tp-3.jpg
Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra công tác chuẩn bị và chúc mừng thành viên tham gia Tàu 8002 thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Lê Việt Anh - Thuyền trưởng Tàu CSB 8002, cho biết, cấp ủy, chỉ huy tàu đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ một cách nghiêm túc, toàn diện đến từng cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn tàu.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của người lính Cảnh sát biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

tp-5.jpg
Tàu CSB 8002 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết.

Toàn bộ vũ khí, trang bị, phương tiện, máy móc kỹ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh cẩn thận, bảo đảm trạng thái kỹ thuật tốt nhất, sẵn sàng xử trí hiệu quả mọi tình huống phát sinh trên biển.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Các loại lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày và trong dịp Tết được chuẩn bị đầy đủ. Đoàn có chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng, bánh kẹo ngày Xuân để cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đón Tết trên biển trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Hoài Văn
Nam Trung
#Cảnh sát biển #Tàu CSB 8002 #Chủ quyền #Bảo vệ biển #Tết Nguyên đán #An ninh biển #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục