Tàu cảnh sát biển rời bến, gác Tết giữ bình yên biển đảo

Ngày 9/1, tại Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2, Tàu CSB 8002 (thuộc Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) rời bến, lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đại tá Lê Huy Chính - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002 trước giờ xuất phát.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần chủ động, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trên biển, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, nguy cơ tai nạn, sự cố trên biển. Vì vậy, việc tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ ngay từ sớm là yêu cầu cấp thiết, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo điều kiện để nhân dân cả nước đón Tết an lành, yên vui.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8002 chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm đón Tết trên biển.

Trước giờ tàu rời bến, Đại tá Lê Huy - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đến trực tiếp giao nhiệm vụ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8002.

Đại tá Lê Huy nhấn mạnh, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt các nội dung tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng các lực lượng chức năng tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Toàn tàu phải luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xảy ra.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra công tác chuẩn bị và chúc mừng thành viên tham gia Tàu 8002 thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Lê Việt Anh - Thuyền trưởng Tàu CSB 8002, cho biết, cấp ủy, chỉ huy tàu đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ một cách nghiêm túc, toàn diện đến từng cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn tàu.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của người lính Cảnh sát biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tàu CSB 8002 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết.

Toàn bộ vũ khí, trang bị, phương tiện, máy móc kỹ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh cẩn thận, bảo đảm trạng thái kỹ thuật tốt nhất, sẵn sàng xử trí hiệu quả mọi tình huống phát sinh trên biển.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Các loại lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày và trong dịp Tết được chuẩn bị đầy đủ. Đoàn có chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng, bánh kẹo ngày Xuân để cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đón Tết trên biển trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.