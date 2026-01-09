Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga lên tiếng về vụ phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc triển khai tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik vào các mục tiêu trọng yếu của Ukraine trong đêm ngày 8, rạng sáng 9/1, nhằm đáp trả vụ tấn công của Kiev vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (9/1) cho biết, hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik đã được sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở quân sự khác bên trong lãnh thổ Ukraine. Vụ tập kích được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Novgorod.

"Để đáp trả vụ tấn công do chính quyền Kiev thực hiện vào dinh thự của Tổng thống Nga tại vùng Novgorod hôm 29/12, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng các loại vũ khí tầm xa chính xác cao trên bộ và trên biển, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, cũng như máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine. Các mục tiêu của cuộc tấn công đã bị phá hủy", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

034b30f2-8999-4d57-ae74-d555bdc6f176.jpg

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, vào đêm ngày 8/1, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển Lviv ngay sau khi còi báo động không kích vang lên. Những báo cáo ban đầu xác nhận một cơ sở hạ tầng trọng yếu của tỉnh đã bị hư hại nghiêm trọng sau đợt tấn công này.

Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết, Nga có thể đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Lviv từ trường bắn Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga, đây là nơi đặt hệ thống tên lửa Oreshnik.

Theo thông báo mới nhất từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 8, rạng sáng 9/1, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 242 máy bay không người lái (tấn công và mồi nhử) và 36 tên lửa các loại (13 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 22 tên lửa hành trình Kalibr và 1 tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung).

Tính đến 9h ngày 9/1, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 244 mục tiêu, trong đó bao gồm 226 UAV và 18 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết 18 tên lửa và 16 máy bay không người lái nhắm trúng vào 19 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Quỳnh Như
Tass, Pravda
