Nhiều UAV lạ xuất hiện trên căn cứ đặt hệ thống phòng thủ Arrow-3 của Đức

TPO - Giới chức quân sự Đức đã báo cáo một vụ việc liên quan đến ba máy bay không người lái (UAV) không xác định, bị nghi ngờ thực hiện hoạt động trinh sát gần các hệ thống phòng không chuyên đánh chặn tên lửa tầm xa, theo Deutsche Welle.

Vụ việc xảy ra ngày 1/12/2025 tại căn cứ không quân Annaburg, bang Saxony-Anhalt, song thông tin về sự cố mới được công bố vào ngày 7/1 vừa qua. Theo quân đội Đức, các máy bay không người lái được quan sát thấy bay ở độ cao khoảng 100 mét phía trên cơ sở quân sự.

Bệ phóng Arrow 3 được đặt trước mái vòm radar tại căn cứ Annaburg. Ảnh: Getty Images

Một đơn vị phản ứng nhanh đã triển khai UAV chiến đấu nhằm đánh chặn mục tiêu xâm nhập. Mặc dù lực lượng Đức đã nhận dạng được ít nhất một UAV, nhưng không thể vô hiệu hóa trước khi thiết bị này rời khỏi khu vực.

Các quan chức quân sự nhận định những UAV trên có thể đang tiến hành hoạt động giám sát, nhằm xác định vị trí chính xác của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Arrow-3 mới được Đức triển khai.

Tờ Jerusalem Post đầu tháng 12/2025 đưa tin, Đức sẽ đưa hệ thống tên lửa phòng không Arrow 3 đầu tiên do Israel sản xuất vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống đánh chặn tầm xa do Bộ Quốc phòng Israel và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) cùng phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, được thiết kế để ngăn chặn các mối đe dọa đạn đạo bên ngoài khí quyển.

Các quan chức Đức chưa công bố thời gian kích hoạt chính xác, nhưng giới phân tích đánh giá động thái này là một bước đi quan trọng hướng tới việc củng cố lá chắn tên lửa tầm cao của châu Âu.

Thỏa thuận mua sắm hệ thống tên lửa phòng không Arrow 3 được Bộ Quốc phòng Đức và Israel ký kết vào ngày 17/8/2023, với sự chấp thuận của Mỹ theo khuôn khổ Bán hàng Quân sự nước ngoài. Với giá trị khoảng 4 tỷ euro, thỏa thuận này là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ ​​trước đến nay của Israel.

Hệ thống Arrow 3 là lớp trên cùng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa đa tầng, được phát triển chung bởi Israel Aerospace Industries và Boeing, dưới sự chỉ đạo của Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt để đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa chuyến bay. Hệ thống sử dụng công nghệ 'hit-to-kill' (truy đuổi - tiêu diệt) - tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp thay vì dùng đầu đạn nổ.

Arrow 3 là tên lửa đánh chặn nhiên liệu rắn hai tầng với đầu đạn hạng nhẹ, có thể tự động bắt bám và tiêu diệt mục tiêu ở độ cao trên 100 km. Nó có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung.