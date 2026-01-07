Đài Loan (Trung Quốc): Phi công lái F-16 bỏ máy bay, nhảy dù xuống biển

TPO - Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) hôm thứ Ba (6/1) cho biết đã triển khai chiến dịch tìm kiếm một phi công được cho là đã nhảy dù khỏi máy bay chiến đấu F-16 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên biển.

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ trên không Đài Loan (Trung Quốc), chiếc F-16V một chỗ ngồi cất cánh lúc 18h17 ngày 6/1 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Hoa Liên, ở phía đông hòn đảo. Đến khoảng 19h29, phi công được cho là đã nhảy dù xuống vùng biển cách thị trấn Phong Tân (huyện Hoa Liên) khoảng 18 km về phía đông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Lực lượng Phòng vệ trên không đã thiết lập trung tâm ứng phó khẩn cấp và phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành tìm kiếm phi công.

Chính quyền Đài Loan đã chỉ đạo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cùng các tàu cá hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn phi công và chiếc máy bay F-16V cũng được cho là rơi xuống biển.

Cơ quan Quản lý Cảnh sát biển (CGA) sau đó cho biết đã điều động các tàu từ hạm đội phía bắc, phía đông và phía nam đến hiện trường, đồng thời liên hệ với các tàu chở hàng thương mại gần đó để hỗ trợ trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Một số tàu thuộc Lực lượng Cảnh sát biển số 6 (Hoa Liên) dự kiến ​​sẽ nằm trong số những tàu đầu tiên đến hiện trường.

Ngoài ra, một trực thăng Black Hawk cũng đã được triển khai đến vùng biển ngoài khơi Phong Tân để tiến hành tìm kiếm. Các máy bay cứu hộ và một máy bay vận tải C-130 cũng tham gia nhiệm vụ, trong đó C-130 đã thả pháo sáng nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm ban đêm.

Báo cáo từ Lực lượng Phòng vệ trên không cho biết, phi công được xác định là Hsin Po-yi, có tổng cộng 611 giờ bay, trong đó 371 giờ điều khiển tiêm kích F-16V. Hiện chưa có thông tin xác nhận về tình trạng của phi công.

Đài Loan đã đặt mua 66 máy bay F-16V của Mỹ đồng thời hoàn tất việc nâng cấp 141 máy bay F-16 A/B cũ lên chuẩn F-16V vào cuối năm 2023. Theo kế hoạch ban đầu, các máy bay mới sẽ được bàn giao vào năm 2026, song giới chức hòn đảo cho biết tiến độ này có thể gặp nhiều thách thức.