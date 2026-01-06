Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Trung Quốc huấn luyện quân sự quy mô lớn

Quỳnh Như

TPO - Trung Quốc đã tiến hành chương trình huấn luyện quân sự thường niên quy mô lớn với sự tham gia của nhiều máy bay, tàu chiến và thiết bị không người lái.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), chương trình huấn luyện năm nay diễn ra từ 4/1, huy động các hệ thống không người lái, tiêm kích tàng hình J-20, tàu khu trục Type 055, cùng tên lửa siêu thanh DF-17, phản ánh xu hướng tác chiến hiệp đồng và hiện đại hóa toàn diện của quân đội Trung Quốc.

Ông Lưu Văn Vũ, sĩ quan cấp cao của Tập đoàn quân 79, cho biết: "Máy bay không người lái không chỉ đảm nhiệm vai trò trinh sát mà đã phát triển thành các hệ thống tác chiến chuyên biệt, bao gồm UAV thả bom, UAV rải khói và UAV cảm tử, được tích hợp linh hoạt trong huấn luyện".

Trên biển, một biên đội tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đã rời quân cảng Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) để bắt đầu đợt huấn luyện chiến đấu đầu tiên của năm. Các tàu tham gia gồm khu trục hạm Type 055 Nanchang, Type 052D Xining và tàu hộ vệ Type 054A Weifang. Nội dung huấn luyện bao gồm các bài diễn tập theo biên đội và vận hành vũ khí trong điều kiện thời tiết phức tạp, bắn pháo hải quân vào các mục tiêu trên mặt nước và ven biển, diễn tập bắn đạn thật vào mục tiêu trên biển và ven bờ, huấn luyện chống người nhái, cũng như xử lý các tình huống đặc biệt như mất điện, rò rỉ nước và di chuyển qua kênh hẹp.

Tại một căn cứ không quân, nhiều máy bay chiến đấu tàng hình J-20 đã chuẩn bị cho buổi huấn luyện thường lệ của năm 2026, thực hiện các bài tập đối kháng cường độ cao, bao gồm không chiến ngoài tầm nhìn. CCTV cho biết các khoa mục khó như tiếp nhiên liệu ban đêm và bay đường dài hiện đã trở thành nội dung huấn luyện thường xuyên, cùng với các hoạt động tác chiến ở vùng biển xa, cao nguyên và khu vực biên giới.

Cùng thời điểm, Lực lượng Tên lửa Trung Quốc tiến hành khai mạc huấn luyện tại một thao trường, trong đó các đơn vị nhanh chóng cơ động đến vị trí quy định, triển khai khí tài và thực hiện quy trình phóng tên lửa. Hình ảnh do CCTV công bố cho thấy tên lửa siêu thanh DF-17 - từng xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025, tham gia đợt huấn luyện này.

Theo CCTV, các binh chủng và đơn vị quân đội khác, bao gồm Lực lượng Hậu cần Liên hợp và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang, cũng đã tiến hành chương trình huấn luyện, theo CCTV News.

Ngoài ra, các lực lượng khác như Lực lượng Hậu cần Liên hợp và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang cũng đồng loạt tổ chức huấn luyện đầu năm. Theo CCTV News, trong những năm gần đây, huấn luyện toàn hệ thống đã trở thành thông lệ của PLA, nhằm tăng cường phối hợp liên quân, tích hợp trang bị và lực lượng mới, qua đó nâng cao năng lực tác chiến tổng hợp chất lượng cao.

Quỳnh Như
Global Times
#Trung Quốc #quân đội #huấn luyện #tên lửa #tàu chiến #máy bay #robot

