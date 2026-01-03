Trung Quốc biên chế tàu khu trục tên lửa mới

TPO - Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa đưa vào biên chế một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D thế hệ mới, được trang bị hệ thống radar, vũ khí và mạng lưới tác chiến nâng cấp, nhằm tăng cường năng lực phòng không, tấn công trên biển và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm.

Theo thông tin do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hôm thứ Năm (2/1), tàu khu trục mới mang tên Loudi, số hiệu 176.

Các báo cáo quân sự cho biết tàu khu trục Type 052D đầu tiên của Trung Quốc, tàu Kunming, đã đi vào hoạt động trong Hải quân PLA vào ngày 21/3/2014. Kể từ đó, nhiều tàu thuộc lớp này đã được đưa vào biên chế, với những cải tiến kỹ thuật được bổ sung qua từng giai đoạn sản xuất. Phiên bản mới nhất của Type 052D, bao gồm cả tàu Loudi, được trang bị radar mới lắp trên cột buồm chính.

Fu Qian Shao, một chuyên gia về quân sự Trung Quốc nhận định, cấu hình radar này nhiều khả năng là radar mảng quét điện tử chủ động xoay hai mặt (AESA), mang lại năng lực phát hiện và theo dõi mục tiêu vượt trội so với các phiên bản trước.

Trong khi đó, thành viên thủy thủ đoàn Zhang Sheng Wei cho biết tàu Loudi áp dụng hệ thống và kiến trúc tác chiến mới, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả trong nhiệm vụ phòng không, tấn công trên biển và chỉ huy đội hình tác chiến. Theo ông, con tàu không chỉ có khả năng tấn công, đánh chặn tầm xa mà còn bảo vệ các tàu khác trong hoạt động phòng thủ.

Giới quan sát nhận định, việc đưa Loudi vào biên chế tiếp tục cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc, với trung bình khoảng một tàu chiến mới được bổ sung mỗi tháng.

Theo báo cáo gần đây của BBC, Hải quân Trung Quốc hiện là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng, vận hành 234 tàu chiến, so với 219 tàu của Hải quân Mỹ.

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cũng cho biết trong giai đoạn 2019-2023, bốn xưởng đóng tàu lớn của Trung Quốc đã sản xuất tổng cộng 39 tàu chiến, với tổng trọng tải khoảng 550.000 tấn.