Nga tuyên bố ‘giải phóng 9 khu định cư trong một tuần’

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/1 cho biết, các lực lượng Nga đã "giải phóng 9 khu định cư" tại Kharkov và Zaporozhye cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trong tuần từ ngày 27/12/2025 đến ngày 2/1/2026, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Tây đã giành quyền kiểm soát khu định cư Dibrova tại Donetsk và Boguslavka ở Kharkov thông qua các hoạt động tác chiến. Trong tuần, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Trung tâm đã giải phóng các khu dân cư Dimitrov, Rodinskoye, Artyomovka và Volnoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk".

Theo bộ này, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và giải phóng khu định cư Gulyaipole ở vùng Zaporozhye. Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Dnepr đã giải phóng các khu định cư Stepnogorsk và Lukyanovskoye ở vùng Zaporozhye.

tc.jpg

Trong tuần qua, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và sáu cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, nhằm vào các địa điểm công nghiệp quân sự và năng lượng của Ukraine để đáp trả cuộc tấn công của Kiev vào các cơ sở dân sự.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của lực lượng Nga cũng nhắm vào các xưởng lắp ráp linh kiện động cơ tên lửa, địa điểm sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa, kho đạn dược và nhiên liệu, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 cũng như 1.662 máy bay không người lái của Ukraine trong tuần.

Bộ này cũng công bố số liệu thống kê kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo đó, quân đội nước này đã phá hủy 670 máy bay chiến đấu, 283 máy bay trực thăng, 106.879 máy bay không người lái, 641 hệ thống tên lửa đất đối không, 26.845 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.634 bệ phóng rocket đa nòng, 32.332 pháo dã chiến và súng cối, cùng 50.625 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.

Quỳnh Như
Tass
#xung đột Nga-Ukraine #tấn công #giải phóng #khu định cư

