'Quái vật trên không' CH-47 Chinook của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Venezuela?

TPO - Sáng 3/1, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận trên khắp thủ đô Caracas của Venezuela, làm dấy lên thông tin về một cuộc tấn công của Mỹ vào quốc gia Mỹ Latinh này.

Đoạn video được CNN xác nhận cho thấy khói bốc lên nghi ngút ở thủ đô Caracas, trong khi một số máy bay trực thăng hai cánh quạt bay lượn trên hiện trường.

Theo tạp chí hàng không FlightGlobal, quân đội Venezuela không vận hành bất kỳ loại máy bay hai cánh quạt nào như vậy. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nhận định rằng đây rất có thể là trực thăng quân sự Chinook của Mỹ.

Hiện, giới chức Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này.

CH-47 Chinook là một trong những trực thăng vận tải lớn nhất trên thế giới do hãng Boeing Rotocraft System phát triển. Được biên chế vào lục quân Mỹ từ đầu thập niên 1960, Boeing CH-47 Chinook đã được xem là máy bay vận tải chuyển quân, vũ khí và hậu cần chủ lực của quân đội Mỹ.

Với trọng tải 22.680 kg, chiều dài 15,5 m, sải cánh 18,3 m, và vận tốc tối đa lên tới 315 km/h, CH-47 Chinook hiện là trực thăng quân sự nhanh nhất thế giới.

Phi hành đoàn tiêu chuẩn vận hành CH-47 Chinook gồm 3 người, trong khi khoang chứa của máy bay có thể chở tới 50 người. Ngoài ra, trực thăng được trang bị súng máy M60 ở hai bên thân để đề phòng khả năng bị bắn vào cánh quạt.

Bình nhiên liệu của máy bay trực thăng có thể chứa 3.194 lít nhiên liệu để đảm bảo phạm vi hoạt động rộng. Nhiệm vụ chủ yếu của CH-47 Chinook là vận chuyển quân và trang thiết bị. Ngoài ra, CH-47 Chinook còn có thể mang theo máy bay chiến đấu bên trong thân.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng mạnh sự hiện diện quân sự của mình ở vùng biển Caribe, với tổng cộng hàng nghìn binh sĩ và hơn chục tàu chiến.

Một số khí tài quân sự đó đã được sử dụng trong một loạt các cuộc tấn công nhằm phá hủy ít nhất 36 tàu chở ma túy trong một chiến dịch mang tên Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear mà các quan chức cho biết nhằm mục đích ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Tính đến giữa tháng 12, các khí tài trong khu vực bao gồm: Nhóm Tác chiến Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, bao gồm tàu ​​sân bay USS Gerald R. Ford , tàu sân bay lớn nhất thế giới; các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Mahan và USS Bainbridge; tàu USS Winston S.Churchill cũng như Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima (ARG) và Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22, với tổng số hơn 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ.

Nhóm tác chiến hải quân (ARG) bao gồm tàu ​​USS Fort Lauderdale và USS San Antonio. Các tàu hải quân khác trong khu vực tính đến giữa tháng 12 bao gồm USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale và Lake Eerie.

Lực lượng Mỹ, bao gồm hàng nghìn binh sĩ, cũng đang tập trung tại Puerto Rico khi Mỹ mở cửa trở lại Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, một cơ sở đã đóng cửa trong nhiều thập kỷ. Theo CNN, Mỹ cũng đã triển khai 10 máy bay chiến đấu F-35 và ít nhất 3 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đến Puerto Rico.