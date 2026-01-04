Mỹ và Ukraine hoàn tất các văn kiện về viện trợ quân sự

TPO - Quan chức Ukraine cho biết, nước này và Mỹ đã hoàn tất một văn kiện quân sự quan trọng, trong đó xác định khuôn khổ hỗ trợ trong tương lai dành cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Thông tin được Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov công bố sau cuộc gặp với các đối tác châu Âu tại Kiev. Theo ông, văn kiện được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa cơ quan tham mưu Ukraine và Mỹ, gồm bốn phần chính cùng bốn phụ lục.

Cuộc đàm phán kế hoạch hòa bình bắt đầu tại Kiev.

Tài liệu này nêu rõ chi tiết các cơ chế hỗ trợ Ukraine và lực lượng vũ trang của nước này, bao gồm các vấn đề liên quan đến việc cung cấp, phục hồi và hiện đại hóa quân đội Ukraine. Việc giám sát tuân thủ thỏa thuận và những hành động mà các bên phải thực hiện trong trường hợp vi phạm được đặc biệt chú trọng.

"Đây là các thỏa thuận song phương. Công việc tương tự hiện đang được tiến hành với các quốc gia đối tác khác, và một trong những phần của văn bản liên quan đến hoạt động của Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác", ông lưu ý.

Trước đó, tháng 12/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang chuẩn bị một cuộc gặp cấp cố vấn với Mỹ và các nước châu Âu, có thể diễn ra ngay trong tháng 1/2026. Theo tổng thống, công tác chuẩn bị bắt đầu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cuộc tham vấn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các đối tác quốc tế khác.

Bên cạnh đó, một cuộc họp của các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác, dự kiến sẽ diễn ra tại Pháp vào ngày 6/1, nhằm phối hợp đóng góp của các bên cho hệ thống bảo đảm an ninh của Ukraine.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov, giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán tập trung vào thảo luận văn kiện khung, bao gồm bảo đảm an ninh, phương án xây dựng kế hoạch hòa bình và phối hợp các bước đi chung tiếp theo với đối tác.

Ông Umerov khẳng định tiến trình này nhằm xây dựng những giải pháp thực tế, dựa trên trách nhiệm chung giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu.