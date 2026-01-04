Xúc động buổi khánh thành công trình tưởng niệm tri ân cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đến dự buổi lễ có: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lãnh đạo Quân khu 7.
Công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định được Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện và khởi công xây dựng vào ngày 3/2/2025 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang thành phố; giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, nêu rõ: Từ ngày được thành lập, lực lượng Biệt động Sài Gòn (BĐSG) từ không đến có, từ nhỏ đến lớn mạnh, đã thể hiện là đội quân đặc biệt, luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; dũng cảm, táo bạo, mưu trí chiến đấu và lập nên những chiến công chói lọi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Lực lượng BĐSG - Gia Định được phát triển đến đỉnh cao trong “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968). Những trận đánh của lực lượng biệt động diễn ra chớp nhoáng, “xuất quỷ nhập thần” với hiệu suất rất lớn. Đặc biệt, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng được chuẩn bị tốt về tinh thần, trang bị, vào trận chiến đấu với khát vọng hòa bình, không có gì quý hơn độc lập, tự do.
“Năm tháng sẽ qua đi, nhưng với cả nước, với miền Nam thành đồng, với thành phố mang tên Bác, những chiến công vang dội của lực lượng BĐSG sẽ là tượng đài bất tử - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng; sức mạnh phi thường của lòng yêu nước nồng nàn, của trí tuệ Việt Nam”, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh và khẳng định công trình Bia tưởng niệm được khánh thành là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Ông Nguyễn Quốc Độ - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, bày tỏ niềm xúc động, vui mừng khi tập thể câu lạc bộ cùng những tấm lòng đã thực hiện được lời hứa với anh linh những cán bộ, chiến sĩ BĐSG - Gia Định, đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, góp phần tô đậm trang sử vàng giải phóng đất nước của quân dân miền Nam nói chung, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng.
Ông Độ cho biết, hiện nay, Ban Cán sự Đảng ủy UBND TPHCM đang tập trung làm việc với các bộ, ngành Trung ương để có thể công nhận liệt sĩ cho 49 cán bộ, chiến sĩ của 5 đội Biệt động trực tiếp tiến công vào 5 mục tiêu đầu não của địch vào năm 1968. Qua đó, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con trung hiếu với Tổ quốc, với nhân dân.
Ông Phạm Kiều Đa - Trưởng ban Liên lạc đặc công Biệt động thành phố Đà Nẵng, bày tỏ niềm phấn khởi khi công trình tưởng niệm được hoàn thành. "Đây là sự đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình của các đồng chí, đồng đội", ông Đa chia sẻ. Vị lão thành cách mạng cho biết, thời gian trước đây các chiến sĩ BĐSG và Đà Nẵng đã từng gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác huấn luyện, tác chiến biệt động trong đô thị. Đặc biệt, cả hai đơn vị đều lấy lòng dân là cơ sở, là gốc để chiến đấu.
Quá trình hình thành và phát triển cùng những hoạt động “xuất quỷ nhập thần” trên chiến trường trọng điểm Sài Gòn - Gia Định qua 3 thập niên chiến tranh, Biệt động Sài Gòn đã hun đúc nên truyền thống hào hùng với những phẩm chất, giá trị cao quý. Năm 1967, tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang miền Nam lần thứ 2, Đội 5 Biệt động Sài Gòn - Gia Định được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tặng 16 chữ vàng cho lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định: “Đoàn kết một lòng, Mưu trí vô song, Dũng cảm tuyệt vời, Trung kiên bất khuất”.