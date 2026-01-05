Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Anh, Pháp phối hợp tấn công IS ở Syria

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Anh và Pháp đã phối hợp thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một kho vũ khí ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, các máy bay chiến đấu của hai nước đã tấn công một kho chứa vũ khí ngầm ở vùng núi phía bắc Palmyra - địa điểm được xác định thông qua hoạt động tình báo. Cơ sở này được cho là nơi các tay súng IS cất giữ vũ khí và chất nổ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Cơ sở này bao gồm một mạng lưới đường hầm được ngụy trang dưới lòng đất.

"Máy bay của chúng tôi đã sử dụng bom dẫn đường Paveway IV để tấn công một số đường hầm dẫn xuống cơ sở, trong khi việc đánh giá chi tiết đang được tiến hành, những dấu hiệu ban đầu cho thấy mục tiêu đã bị phá huỷ", Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ.

mb.jpg

Cuộc không kích được tiến hành vào tối thứ Bảy (3/1). Tất cả máy bay đều trở về căn cứ an toàn, không có tổn thất hay hư hại nào được báo cáo. Trong suốt chiến dịch, các máy bay Typhoon FGR4 được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu trên không Voyager.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công gây nguy hiểm cho dân thường. Chiến dịch được lên kế hoạch với các biện pháp nhằm giảm thiểu mọi rủi ro ngoài dự kiến.

Paveway IV được phát triển và sản xuất bởi Raytheon. Về cơ bản, Paveway IV tương tự JDAM, là những mô đun được gắn vào quả bom thông thường và biến chúng thành những quả bom có độ chính xác cao. Những quả bom này có nhiệm vụ phá hủy các mục tiêu kiên cố như sở chỉ huy, công sự,...

Paveway IV được thiết kế dựa trên bom nổ mạnh Mark 82. Những quả bom này có trọng lượng khoảng 230 kg, được trang bị hệ thống dẫn đường GPS và laser, cho phép tấn công chính xác vào các mục tiêu cách điểm thả hơn 30 km.

Không quân Anh thường triển khai bom Paveway IV trên máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon và Tornado GR4.

Quỳnh Như
Tass
#Anh #Pháp #IS #Syria #không kích #Paveway IV #quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục