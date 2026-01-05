Anh, Pháp phối hợp tấn công IS ở Syria

TPO - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Anh và Pháp đã phối hợp thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một kho vũ khí ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, các máy bay chiến đấu của hai nước đã tấn công một kho chứa vũ khí ngầm ở vùng núi phía bắc Palmyra - địa điểm được xác định thông qua hoạt động tình báo. Cơ sở này được cho là nơi các tay súng IS cất giữ vũ khí và chất nổ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Cơ sở này bao gồm một mạng lưới đường hầm được ngụy trang dưới lòng đất.

"Máy bay của chúng tôi đã sử dụng bom dẫn đường Paveway IV để tấn công một số đường hầm dẫn xuống cơ sở, trong khi việc đánh giá chi tiết đang được tiến hành, những dấu hiệu ban đầu cho thấy mục tiêu đã bị phá huỷ", Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ.

Cuộc không kích được tiến hành vào tối thứ Bảy (3/1). Tất cả máy bay đều trở về căn cứ an toàn, không có tổn thất hay hư hại nào được báo cáo. Trong suốt chiến dịch, các máy bay Typhoon FGR4 được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu trên không Voyager.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công gây nguy hiểm cho dân thường. Chiến dịch được lên kế hoạch với các biện pháp nhằm giảm thiểu mọi rủi ro ngoài dự kiến.

Paveway IV được phát triển và sản xuất bởi Raytheon. Về cơ bản, Paveway IV tương tự JDAM, là những mô đun được gắn vào quả bom thông thường và biến chúng thành những quả bom có độ chính xác cao. Những quả bom này có nhiệm vụ phá hủy các mục tiêu kiên cố như sở chỉ huy, công sự,...

Paveway IV được thiết kế dựa trên bom nổ mạnh Mark 82. Những quả bom này có trọng lượng khoảng 230 kg, được trang bị hệ thống dẫn đường GPS và laser, cho phép tấn công chính xác vào các mục tiêu cách điểm thả hơn 30 km.

Không quân Anh thường triển khai bom Paveway IV trên máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon và Tornado GR4.