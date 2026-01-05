Tổng thống Mỹ Trump không tin Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống Nga Putin

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không tin Ukraine đã tấn công một dinh thự mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng, qua đó làm dấy lên nghi vấn về những cáo buộc từ phía Moscow.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump cho biết: "Hiện tại, sau khi kiểm tra, chúng tôi không tin điều đó đã xảy ra".

Khi được hỏi vì sao trước đó ông từng lên án Kiev liên quan đến vụ việc, ông Trump giải thích rằng, thời điểm đó thông tin còn chưa rõ ràng. "Lúc đó không ai biết cả. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Ông Putin nói rằng nhà riêng của ông ấy đã bị tấn công", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Image

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, rạng sáng 29/12/2025, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng 91 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod. Theo ông Lavrov, toàn bộ UAV đã bị bắn hạ và hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do mảnh vỡ gây ra.

Trong khi đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã đề cập vụ việc trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump. Theo ông Ushakov, vụ tấn công xảy ra "gần như ngay lập tức" sau cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ông Putin cảnh báo hành động của Kiev sẽ không thể không bị đáp trả, đồng thời cho biết Nga sẽ xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột với Ukraine.

Hai ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga công bố các hình ảnh được cho là thể hiện đường bay của máy bay không người lái Ukraine. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định thông tin từ phía Nga là không đúng sự thật.

Theo các nguồn tin, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đánh giá Ukraine không nhắm mục tiêu vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin. Nhận định này củng cố lập trường phủ nhận của Kiev và làm suy yếu những tuyên bố từ phía Moscow.