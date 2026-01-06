Truyền thông Mỹ biết trước kế hoạch đột kích Venezuela

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, một số cơ quan truyền thông đã không đăng thông tin rò rỉ trước khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đám đông ủng hộ Chính phủ Venezuela giơ biểu ngữ trong cuộc biểu tình ở Caracas ngày 4/1 để đòi trả tự do cho Tổng thống Maduro. (Ảnh: AP)

Sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cuối tuần qua, báo chí Mỹ nhận được điều mà họ hiếm khi nghe từ chính quyền Trump: Lời cảm ơn.

Ngoại trưởng Marco Rubio ghi nhận việc các cơ quan truyền thông đã biết trước về cuộc tấn công ngày 31/, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, nhưng không công bố thông tin trước khi chiến dịch diễn ra, nhờ đó kế hoạch của Washington thành công.

Sự thừa nhận của ông Rubio là điều đáng chú ý, vì Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng thể hiện thiếu tin tưởng vào khả năng xử lý thông tin nhạy cảm một cách có trách nhiệm của báo chí, để áp đặt các quy định chặt chẽ với các phóng viên theo dõi Lầu Năm Góc. Phần lớn cơ quan báo chí dòng chính đã rút phóng viên khỏi Lầu Năm Góc thay vì chấp nhận chính sách của ông Hegseth.

Phát biểu trên chương trình của ABC ngày 4/1, ông Rubio cho biết chính quyền không thông báo trước cho Quốc hội về chiến dịch vì “thông tin sẽ bị rò rỉ. Đơn giản là như vậy”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh lý do chủ yếu vẫn là bảo đảm an ninh tác chiến.

“Thẳng thắn mà nói, một số cơ quan truyền thông đã nhận được thông tin rò rỉ rằng việc này sắp xảy ra và đã giữ lại chính vì lý do đó. Và chúng tôi cảm ơn họ, vì nếu không có thể đã có người Mỹ thiệt mạng”, ông Rubio nói.

Trang tin Semafor dẫn lời những người am hiểu tình hình cho biết, cả New York Times và Washington Post đều đã biết trước về kế hoạch đột kích, nhưng quyết định chưa đăng tải để tránh gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ. Đại diện của hai tờ báo từ chối bình luận về thông tin này

Mùa xuân năm ngoái, khi ông Jeffrey Goldberg - Tổng biên tập The Atlantic, vô tình được thêm vào nhóm chat mà trong đó Bộ trưởng Hegseth tiết lộ kế hoạch tấn công quân sự vào Yemen, nhà báo này cũng không đưa tin cho đến khi nhân sự Mỹ đã an toàn và thông tin được kiểm chứng đầy đủ.

Thế giới biết tới cuộc tấn công Venezuela vào rạng sáng 3/1, từ đoạn đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, sau khi chiến dịch đã hoàn tất.

Nhiều năm trước, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy từng thuyết phục ban biên tập New York Times không đăng tin khi tờ báo này biết trước về kế hoạch tấn công do Mỹ hậu thuẫn vào Vịnh Con lợn.

Chiến dịch thất bại thảm hại, và biên tập viên Bill Keller của tờ báo sau này cho biết Tổng thống Kennedy đã bày tỏ hối tiếc vì tờ báo không công bố những gì họ biết, bởi điều đó có thể đã ngăn chặn được thảm họa.