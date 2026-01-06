Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tiếng súng nổ dữ dội gần dinh tổng thống Venezuela, rộ tin đồn đảo chính

Bình Giang

TPO - Binh lính và xe bọc thép vừa được nhìn thấy ở thủ đô Caracas của Venezuela, trong bối cảnh có thông tin về một âm mưu đảo chính, RT đưa tin.

Tiếng súng nổ dữ dội được báo cáo bên ngoài dinh tổng thống Miraflores ở Caracas ngày 6/1, chỉ vài hôm sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt và đưa về Mỹ.

Một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính vũ trang và xe bọc thép bên ngoài các tòa nhà chính phủ.

Đã có báo cáo về các vụ nổ và việc kích hoạt súng phòng không. Nguồn tin từ Venezuela cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng đáp trả các máy bay không người lái bay phía trên dinh Miraflores, đồng thời cho biết “tình hình đã được kiểm soát”.

Video trên mạng xã hội cho thấy tiếng súng nổ gần dinh tổng thống Venezuela ngày 6/1. (Nguồn: World Source News)

Quân đội đã được huy động sau khi biệt kích Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro và đưa họ đến New York để truy tố về tội danh liên quan đến ma túy.

Chính phủ Venezuela nỗ lực thể hiện với người dân và thế giới rằng đất nước đang được điều hành độc lập và không bị Mỹ kiểm soát.

Các nghị sĩ thân thiết với đảng cầm quyền, trong đó có con trai của ông Maduro, vừa tập trung tại thủ đô Caracas để tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031. Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của Venezuela.

“Tôi đến đây với nỗi đau buồn trước sự đau khổ mà người dân Venezuela phải gánh chịu sau cuộc xâm lược quân sự bất hợp pháp chống lại quê hương chúng ta”, bà nói tại lễ tuyên thệ.

Các nghị sĩ Venezuela đã có bài phát biểu lên án việc Mỹ bắt giữ ông Maduro.

“Nếu chúng ta bình thường hóa việc bắt cóc nguyên thủ quốc gia, thì không quốc gia nào được an toàn. Hôm nay là Venezuela. Ngày mai, có thể là bất kỳ quốc gia nào từ chối khuất phục”, ông Nicolas Maduro Guerra – con trai ông Maduro, phát biểu tại trụ sở quốc hội, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ vụ tấn công của Mỹ.

“Đây không phải là vấn đề khu vực. Đây là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định chính trị toàn cầu”, ông Nicolas Maduro Guerra nói thêm.

Bình Giang
RT, AP
#Venezuela #Mỹ tấn công Venezuela #Tình hình Venezuela #Nicolas Maduro

Xem thêm

Cùng chuyên mục