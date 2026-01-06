Tiếng súng nổ dữ dội gần dinh tổng thống Venezuela, rộ tin đồn đảo chính

TPO - Binh lính và xe bọc thép vừa được nhìn thấy ở thủ đô Caracas của Venezuela, trong bối cảnh có thông tin về một âm mưu đảo chính, RT đưa tin.

Tiếng súng nổ dữ dội được báo cáo bên ngoài dinh tổng thống Miraflores ở Caracas ngày 6/1, chỉ vài hôm sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt và đưa về Mỹ.

Một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính vũ trang và xe bọc thép bên ngoài các tòa nhà chính phủ.

Đã có báo cáo về các vụ nổ và việc kích hoạt súng phòng không. Nguồn tin từ Venezuela cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng đáp trả các máy bay không người lái bay phía trên dinh Miraflores, đồng thời cho biết “tình hình đã được kiểm soát”.

Video trên mạng xã hội cho thấy tiếng súng nổ gần dinh tổng thống Venezuela ngày 6/1. (Nguồn: World Source News)

Quân đội đã được huy động sau khi biệt kích Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro và đưa họ đến New York để truy tố về tội danh liên quan đến ma túy.

Chính phủ Venezuela nỗ lực thể hiện với người dân và thế giới rằng đất nước đang được điều hành độc lập và không bị Mỹ kiểm soát.

Các nghị sĩ thân thiết với đảng cầm quyền, trong đó có con trai của ông Maduro, vừa tập trung tại thủ đô Caracas để tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031. Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của Venezuela.

“Tôi đến đây với nỗi đau buồn trước sự đau khổ mà người dân Venezuela phải gánh chịu sau cuộc xâm lược quân sự bất hợp pháp chống lại quê hương chúng ta”, bà nói tại lễ tuyên thệ.

Các nghị sĩ Venezuela đã có bài phát biểu lên án việc Mỹ bắt giữ ông Maduro.

“Nếu chúng ta bình thường hóa việc bắt cóc nguyên thủ quốc gia, thì không quốc gia nào được an toàn. Hôm nay là Venezuela. Ngày mai, có thể là bất kỳ quốc gia nào từ chối khuất phục”, ông Nicolas Maduro Guerra – con trai ông Maduro, phát biểu tại trụ sở quốc hội, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ vụ tấn công của Mỹ.

“Đây không phải là vấn đề khu vực. Đây là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định chính trị toàn cầu”, ông Nicolas Maduro Guerra nói thêm.