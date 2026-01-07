Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điện thoại chứa dữ liệu mật của cơ quan hạt nhân Nhật Bản bị thất lạc ở Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Một nhân viên cơ quan quản lý năng lượng hạt nhân Nhật Bản đã làm mất chiếc điện thoại di động chứa thông tin mật ở Trung Quốc. Đây là sai sót mới nhất của Tokyo khi chính phủ đang xây dựng lại lòng tin của công chúng vào năng lượng hạt nhân.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết, vụ việc xảy ra vào tháng 11. Thời điểm đó, một nhân viên của cơ quan này đã báo cáo về việc làm mất chiếc điện thoại chứa các thông tin cá nhân như tên và số liên lạc của các đồng nghiệp NRA tại một sân bay.

Quan chức này từ chối cho biết chiếc điện thoại bị thất lạc ở quốc gia nào, vì sự việc xảy ra trong một chuyến đi cá nhân. Nhưng Kyodo News đưa tin nhân viên nói trên đã liên hệ với một sân bay ở Thượng Hải (Trung Quốc) sau khi không tìm thấy điện thoại.

Đây là sự cố mới nhất trong một loạt các sai sót đe dọa làm suy giảm lòng tin của công chúng vào việc giám sát hạt nhân, đúng thời điểm Nhật Bản đang thúc đẩy việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động.

Năm 2023, một nhân viên tại Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, đã đặt một chồng tài liệu lên nóc xe trước khi lái xe đi và làm mất số tài liệu này.

Ngày 5/1, một công ty điện lực lớn của Nhật Bản thông báo rằng có thể đã xảy ra sai phạm trong cách công ty thu thập những dữ liệu an toàn quan trọng. Việc này có khả năng gây ra sự chậm trễ trong việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân của công ty.

Một quy trình quản lý nghiêm ngặt đã khiến Nhật Bản trì hoãn việc khởi động lại hầu hết các lò phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động sau thảm họa Fukushima năm 2011.

Minh Hạnh
Straitstimes
