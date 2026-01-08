Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi

Minh Hạnh

TPO - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 8/1 đã ra lệnh thanh lý ngân hàng Prince Bank do ông trùm Chen Zhi thành lập.

chairman-chen-zhi-and-prince-hol.jpg
Chen Zhi. (Ảnh: Prince Group)

Ngân hàng Prince Bank “đã được yêu cầu thanh lý theo luật pháp Campuchia, buộc phải dừng cung cấp các dịch vụ mới, bao gồm nhận tiền gửi và tín dụng”, NBC cho biết trong một tuyên bố.

Công ty kiểm toán Morisonkak MKA đã được chỉ định làm đơn vị phụ trách thanh lý ngân hàng Prince Bank.

Khách hàng có tiền gửi tại Prince Bank “có thể rút tiền bằng cách mang theo các giấy tờ rút tiền”, và người vay “phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình như bình thường”, NBC cho biết thêm.

Prince Bank là công ty con thuộc tập đoàn Prince Holding Group của Chen Zhi, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia.

Chen (người gốc Trung Quốc) đã bị Washington và London trừng phạt vào tháng 10 với cáo buộc đứng đằng sau các vụ lừa đảo qua mạng do hàng trăm công nhân trong các khu phức hợp ở Campuchia thực hiện.

Chính quyền Campuchia cho biết đã bắt giữ Chen và dẫn độ ông về Trung Quốc vào ngày 6/1.

Chen phải đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết án ở Mỹ về tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền, liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin bị Mỹ tịch thu, trị giá hơn 11 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/1 cho biết sẽ công bố thêm thông tin liên quan đến việc dẫn độ một cá nhân tên Chen Zhi từ Campuchia, nhưng không xác nhận tung tích của người này hoặc liệu đó có phải là người bị Mỹ và Anh trừng phạt hay không.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, bao gồm cả Campuchia, để bảo vệ an ninh, tính mạng và tài sản của người dân, cũng như sự hợp tác giữa các nước trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Minh Hạnh
Straitstimes
