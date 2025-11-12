Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tập đoàn Prince phát tuyên bố khẩn bác cáo buộc của Mỹ về ông chủ Chen Zhi

Bình Giang

TPO - Tập đoàn Prince Group vừa phát đi tuyên bố khẩn để bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông chủ của họ - Chen Zhi (Trần Chí) liên quan đến hoạt động phi pháp.

tran-chi.jpg
Chủ tịch Tập đoàn Prince Chen Zhi

Ngày 9/11, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn báo cáo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp virus máy tính quốc gia Trung Quốc (CVERC) đưa ra những phân tích kỹ thuật vụ việc mà Chính phủ Mỹ tuyên bố đã tịch thu một lượng lớn bitcoin và buộc tội Chen Zhi là “chủ mưu” đứng sau các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

CVERC gọi đây là “vụ cãi vã giữa những kẻ trộm”, do “một tổ chức tin tặc cấp nhà nước” dàn dựng.

Theo Thời báo Hoàn cầu, báo cáo của CVERC mô tả toàn bộ vụ trộm bitcoin, phân tích từng giai đoạn tấn công và đánh giá cơ chế bảo mật của mạng bitcoin.

Theo báo cáo, một vụ tấn công lớn nhắm vào mỏ đào tiền số LuBian xảy ra ngày 29/12/2020 đã khiến khoảng 127.272 bitcoin bị đánh cắp (trị giá khi đó khoảng 3,5 tỷ USD, nay tương đương gần 15 tỷ USD).

Cũng theo báo cáo, sau vụ tấn công, ông Chen Zhi và Tập đoàn Prince nhiều lần đăng thông điệp lên blockchain vào đầu năm 2021 và tháng 7/2022 để kêu gọi trả lại số bitcoin bị đánh cắp và sẵn sàng trả tiền chuộc. Tuy nhiên, nhóm tin tặc không bao giờ phản hồi.

Báo cáo cho rằng điều bất thường là toàn bộ số bitcoin này nằm yên trong ví do tin tặc kiểm soát suốt gần 4 năm, trong khi tin tặc thường nhanh chóng bán tháo tài sản. Điều này khiến CVERC nhận định đây có thể là “chiến dịch tinh vi do một tổ chức tin tặc cấp nhà nước điều hành”.

Đến tháng 6/2024, số bitcoin bị đánh cắp được chuyển sang ví mới và nằm nguyên ở đó. Sau đó, chúng được kích hoạt và chuyển tới các địa chỉ ví cuối cùng mà công cụ truy vết blockchain của Mỹ ARKHAM xác định là thuộc sở hữu của Chính phủ Mỹ.

Ngày 14/10 vừa qua, khi Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố Chen Zhi, tuyên bố đã tịch thu 127.000 bitcoin liên quan đến ông chủ này và Tập đoàn Prince. Báo cáo của CVERC nói rằng các bằng chứng cho thấy số bitcoin mà Mỹ tịch thu trùng khớp với số bitcoin bị tin tặc đánh cắp từ mỏ LuBian năm 2020.

Nói cách khác, CVERC cho rằng chính Chính phủ Mỹ có thể đã “đánh cắp” 127.000 bitcoin của Chen Zhi từ năm 2020 bằng kỹ thuật tin tặc, biến vụ việc trở thành “cuộc cãi vã giữa những kẻ trộm do một tổ chức cấp nhà nước dàn dựng”.

CVERC khẳng định kết quả của họ mâu thuẫn với cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ - cho rằng số bitcoin nói trên đều có nguồn gốc phi pháp.

Tập đoàn Prince khẳng định họ “tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý”.

Bình Giang
Khmer Times
#Tập đoàn Prince #Lừa đảo #Trần Chí #Chen Zhi #Campuchia #Lừa đảo trực tuyến

