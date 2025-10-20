Campuchia bảo đảm thanh khoản của ngân hàng thuộc Tập đoàn Prince

TPO - Ngân hàng quốc gia Campuchia vừa ra thông cáo về biện pháp mà chính quyền Campuchia triển khai nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của các tài khoản tại ngân hàng Prince - thuộc Tập đoàn Prince, nhằm bảo vệ tiền gửi của khách hàng, Khmer Times đưa tin.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều khách hàng vội vã rút tiền vì lo lắng, nhất là tại ngân hàng Prince, sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt Tập đoàn Prince sở hữu ngân hàng này và ông chủ Chen Zhi.

Ngân hàng quốc gia Campuchia khẳng định tất cả các tổ chức ngân hàng và tài chính tại Campuchia đều tuân thủ quy định nghiêm ngặt và có đủ thanh khoản (tiền mặt) để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của khách hàng.

“Đặc biệt, về thông tin được công bố liên quan đến ngân hàng Prince, các cơ quan chức năng Campuchia đã và đang thực hiện biện pháp giám sát và điều tra cẩn trọng để đảm bảo ngân hàng tuân thủ luật pháp Campuchia”, thông báo cho biết.

Trụ sở ngân hàng Prince tại Phnom Penh. (Ảnh: Yonhap)

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt Tập đoàn Prince và ông chủ Chen Zhi, cùng 143 pháp nhân và cá nhân ở Campuchia cùng một số nước khác, với cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Trong một diễn biến khác, các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia đã đóng băng tài khoản tiền gửi của Tập đoàn Prince, sau khi tập đoàn này bị trừng phạt quốc tế.

Tính đến ngày 20/10, tiền gửi của Tập đoàn Prince vẫn được giữ tại chi nhánh của 4 ngân hàng Hàn Quốc hoạt động tại Campuchia, gồm ngân hàng KB Kookmin, ngân hàng Jeonbuk, ngân hàng Woori và ngân hàng Shinhan, với tổng số tiền gửi bị đóng băng là 91,2 tỷ won (64,2 triệu USD).

Nghị sĩ Kang Min-kuk thuộc đảng Quyền lực Nhân dân bảo thủ và là thành viên Ủy ban Chính sách quốc gia, cho biết 5 ngân hàng Hàn Quốc đã thực hiện tổng cộng 52 giao dịch với Tập đoàn Prince thông qua chi nhánh tại Campuchia. Tổng giá trị của những giao dịch này lên tới khoảng 197 tỷ won. Ngân hàng Jeonbuk có khối lượng giao dịch cao nhất, với 47 giao dịch tiền gửi cố định trị giá 121,7 tỷ won.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc vẫn chưa áp biện pháp trừng phạt chính thức, do lo ngại nguy cơ tác động ngoại giao.

Đơn vị tình báo tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ tài chính được nói là đang bàn bạc với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để xem xét việc áp lệnh trừng phạt các tổ chức bị cáo buộc hoạt động tội phạm, bao gồm Tập đoàn Prince.