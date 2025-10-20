Hàn Quốc chuẩn bị trừng phạt những doanh nghiệp có quan hệ với đường dây tội phạm

TPO - Hàn Quốc đang chuẩn bị áp biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào những doanh nghiệp có quan hệ với các đường dây tội phạm tại Campuchia, trong bối cảnh số lượng công dân Hàn Quốc bị lừa đến quốc gia Đông Nam Á này tăng vọt.

Nhóm công dân Hàn Quốc được hồi hương hôm 18/10. (Ảnh: Korea Herald)

Theo Korea Times, quyết định chính thức dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng này, và đó sẽ là hành động cứng rắn nhất của Seoul từ trước đến nay để ứng phó với nạn lừa đảo ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ Hàn Quốc đang hứng chịu một số chỉ trích cho rằng họ đã phản ứng chậm trước tình hình nghiêm trọng.

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc cho biết, đơn vị tình báo tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang xem xét việc đưa các cá nhân và doanh nghiệp nghi ngờ vào danh sách hạn chế - động thái có thể dẫn đến việc đóng băng tài sản và chặn các giao dịch tài chính, bao gồm tiền điện tử.

“Mọi cơ quan liên quan đã tiến hành tham vấn để xác định bản chất của các tổ chức tội phạm Campuchia và cách ứng phó phù hợp”, Korea Times dẫn lời một quan chức cho biết.

Động thái này diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Mỹ và Anh phối hợp công bố lệnh trừng phạt Tập đoàn Prince và Tập đoàn Huione ở Campuchia - hai tập đoàn bị cáo buộc dính líu hoạt động buôn người, rửa tiền và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Bộ Tài chính Mỹ liệt Tập đoàn Prince vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” và truy tố Chen Zhi - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn này, về tội gian lận tài chính và rửa tiền. Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Chen Zhi được cho là đã biến mất. Tập đoàn Huione cũng bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ 2 tập đoàn này có những tài sản gì ở tại Hàn Quốc. Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra thông tin cho rằng Tập đoàn Prince có văn phòng tại Seoul, có thể đóng vai trò là “bình phong” cho hoạt động tuyển dụng phục vụ các đường dây lừa đảo việc làm ở nước ngoài.

Một công ty bất động sản thuộc Tập đoàn Prince bị phát hiện có hoạt động tại tầng 16 của tòa nhà ở quận Gangnam từ tháng 2 năm nay, dưới tên Kingmen Real Estate Group.

Tại buổi điều trần tại quốc hội cuối tuần qua, ông Yoo Jae-seong, quyền Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, cho biết cảnh sát đang xem xét có mở cuộc điều tra chính thức đối với các chi nhánh của Tập đoàn Prince ở Hàn Quốc hay không.

Nếu được thông qua, biện pháp trừng phạt của Hàn Quốc sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Seoul, vì nước này thường ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn áp lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, FIU cũng dự định mở rộng điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên toàn khu vực Đông Nam Á trước cuối năm nay.

Số lượng công dân Hàn Quốc được cho là bị bắt cóc và giam giữ trái phép tại Campuchia tăng vọt lên 330 vụ tính đến tháng 8 vừa qua, trong khi cả năm 2024 chỉ có 17 vụ. Trong nhiều trường hợp, các nạn nhân bị lừa bằng lời mời làm việc giả mạo, sau đó bị ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Đầu đầu tháng này, dư luận Hàn Quốc sôi sục sau khi một sinh viên đại học 22 tuổi bị bắt cóc ở Campuchia, sau đó được tìm thấy trong tình trạng đã chết, với dấu hiệu bị tra tấn nghiêm trọng.

Để ngăn chặn những bi kịch tương tự, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã bắt đầu đăng thông tin cảnh báo công khai tại sân bay quốc tế Incheon, để cảnh báo hành khách đi Campuchia về nguy cơ lừa đảo việc làm, giam giữ trái phép và bắt cóc. Các hãng hàng không cũng được chỉ đạo phát tờ rơi cảnh báo và cung cấp số liên hệ khẩn cấp cho hành khách.

Trong khi đó, 64 công dân Hàn Quốc được đưa về nước từ Campuchia hôm 18/10 đang bị cảnh sát điều tra xem liệu họ là đồng phạm tự nguyện hay nạn nhân bị ép buộc tham gia.