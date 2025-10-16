Campuchia lên tiếng việc Mỹ truy tố ông chủ Tập đoàn Prince

TPO - Đại diện Chính phủ Campuchia bày tỏ hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng cho việc truy tố Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi, sau khi Washington và London áp đặt các lệnh trừng phạt phối hợp, cáo buộc tập đoàn này điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.

Ông Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince

Ông Touch Sokhak - người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, khẳng định Tập đoàn Prince đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử giống như các công ty lớn khác đầu tư vào quốc gia này. Ông cũng khẳng định việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen - người Trung Quốc, là phù hợp với luật pháp.

Ông Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu nhận được đề nghị chính thức kèm bằng chứng.

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", ông nói, nhưng nhấn mạnh Chính phủ Campuchia không cáo buộc Tập đoàn Prince hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái.

"Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính quyền Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông ấy. Nhưng trước hết, chúng tôi hy vọng sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ được đưa ra để chống lại ông ấy", ông Touch Sokhak nói với AP.

Ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào ông Chen và tập đoàn của người này, với cáo buộc Tập đoàn Prince là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán trên khắp Đông Nam Á.

Chính quyền Mỹ đã thu giữ khoảng 15 tỷ đô la bitcoin và buộc tội ông Chen, 38 tuổi, về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền.

Ông Chen cũng bị cáo buộc dung túng cho việc dùng bạo lực với người lao động, hối lộ các quan chức nước ngoài và rửa tiền qua các hoạt động kinh doanh khác, như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử. Cơ quan công tố Mỹ gọi đây là "một trong những hoạt động gian lận đầu tư lớn nhất lịch sử".

Chính quyền Anh đóng băng các doanh nghiệp và tài sản tại Anh của ông Chen, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro (13,9 triệu USD) ở phía bắc London, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro tại khu tài chính London và nhiều căn hộ cao cấp trên khắp thủ đô.

Ông John Wojcik, nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức Infoblox, người từng phụ trách mảng theo dõi tội phạm mạng ở Đông Nam Á cho Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, đánh giá hành động phối hợp giữa Mỹ và Anh giáng mạnh vào một trong những tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất Đông Nam Á, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

"Nếu cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác không thể truy tìm và phá hủy cơ sở hạ tầng trên mạng của chúng, bao gồm các tên miền, dịch vụ lưu trữ và hệ thống thanh toán hỗ trợ, những mạng lưới đó sẽ chỉ đổi tên, tái cấu trúc và tiếp tục mở rộng quy mô", ông Wojcik nói.

Ông Chen vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, người này sẽ đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Tập đoàn Prince từng phủ nhận cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo và chưa công khai phản hồi về cáo buộc mới nhất.

Nhóm nghiên cứu độc lập Cyber ​​Scam Monitor thống kê được hơn 200 trung tâm lừa đảo trực tuyến và sòng bạc tại Campuchia, dựa trên lời kể trực tiếp từ những người từng làm việc trong các hoạt động lừa đảo, khảo sát thực địa và báo cáo truyền thông.

"Về phía Campuchia, chúng tôi sẽ hợp tác bằng mọi cách có thể với các quốc gia khác khi có đủ bằng chứng", ông Touch Sokhak khẳng định.