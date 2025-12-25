Niềm vui trở lại nơi Chúa giáng sinh sau 2 năm xung đột

TPO - Hàng ngàn người đổ về Quảng trường Manger ở Bethlehem nơi Chúa Jesus giáng sinh để chào đón mùa lễ hội. Cây thông Noel khổng lồ - không có mặt trong suốt thời gian xảy ra cuộc xung đột Israel - Hamas - đã trở lại năm nay, sừng sững trước lễ diễu hành của đội thổi kèn túi.

Thành phố mà các tín đồ Cơ đốc giáo tin là nơi Chúa Jesus ra đời đã hủy các lễ kỷ niệm Giáng sinh trong 2 năm qua, chỉ trưng bày cảnh Chúa Jesus hài đồng giữa đống đổ nát và dây thép gai để gợi nhớ tình hình ở Dải Gaza.

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, lãnh đạo Công giáo cao nhất ở Đất Thánh, đã khai mạc lễ kỷ niệm năm nay trong cuộc rước kiệu truyền thống từ Jerusalem đến Bethlehem. Ông bày tỏ mong muốn về mùa Giáng sinh “tràn ngập ánh sáng”.

Đến Quảng trường Manger, Đức Hồng Y Pizzaballa nói rằng ông mang theo lời chào từ cộng đồng Cơ đốc giáo nhỏ bé ở Dải Gaza, nơi ông đã cử hành Thánh lễ trước Giáng sinh hôm 21/12. Giữa sự tàn phá, ông thấy khát vọng xây dựng lại.

“Tất cả chúng ta cùng nhau quyết định trở thành ánh sáng, và ánh sáng của Bethlehem là ánh sáng của thế giới”, ông nói với hàng ngàn người, gồm cả tín đồ Kitô hữu và Hồi giáo.

Không khí đón Giáng sinh ở Bethlehem. (Ảnh: AP)

Đa số những người tham gia lễ hội là cư dân địa phương và chỉ có một số ít người nước ngoài trong đám đông. Nhưng một số người dân cho biết họ bắt đầu thấy dấu hiệu thay đổi khi du lịch dần trở lại.

“Hôm nay là ngày vui, ngày hy vọng, là sự khởi đầu của việc trở lại cuộc sống bình thường ở đây”, Georgette Jackaman, một hướng dẫn viên du lịch ở Bethlehem, chia sẻ về 2 năm không làm việc.

Chị và chồng Michael Jackaman - cũng là một hướng dẫn viên, xuất thân từ những gia đình Kitô giáo lâu đời ở Bethlehem.

Trong thời chiến, gia đình Jackaman chuyển hướng sang lập trang web bán đồ thủ công mỹ nghệ của người Palestine, để hỗ trợ những người khác đã mất kế sinh nhai.

Trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố tăng từ 14% lên 65%, Thị trưởng Bethlehem Maher Nicola Canawati cho biết vào đầu tháng này.

Mona Riewer, một du khách đến từ Pháp, chia sẻ: “Tôi đến đây vì muốn hiểu rõ hơn những gì người dân Palestine đang trải qua, và bạn có thể cảm nhận được họ đã trải qua một thời kỳ rất khó khăn”.

Dù bạn bè và gia đình khuyên cô không nên đến vì tình hình bất ổn, Riewer nói rằng chuyến đến Bethlehem giúp cô trân trọng ý nghĩa của kỳ nghỉ lễ.

“Giáng sinh giống như niềm hy vọng trong những hoàn cảnh rất tăm tối, một đứa trẻ dễ bị tổn thương đang phải trải qua sự khắc nghiệt”, cô nói.

Các hoạt động đón Giáng sinh ở Bethlehem thuộc Bờ Tây. (Nguồn: AP)

Mặc dù lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza bắt đầu được thực thi từ tháng 10, tình hình căng thẳng ở Bờ Tây vẫn ở mức cao.

Quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích thường xuyên để trấn áp những người mà họ gọi là phần tử cực đoan. Số vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine liên tục tăng.

Chính quyền Palestine có quyền hạn chế ở một số khu vực, bao gồm Bethlehem. Thị trưởng cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến ​​sẽ tham dự Thánh lễ nửa đêm - lần đầu tiên sau 2 năm.

Thị trưởng cho biết, khi nghèo đói và thất nghiệp gia tăng, khoảng 4.000 người đã rời Bethlehem để tìm việc làm.

Người Kitô giáo chiếm chưa đến 2% trong số khoảng 3 triệu cư dân của Bờ Tây. Trên khắp Trung Đông, dân số Kitô giáo giảm dần vì nhiều người ra đi để tránh xung đột và các cuộc tấn công.