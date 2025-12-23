Pháp gặp sự cố lớn ngay trước Giáng sinh

TPO - Một vụ tấn công mạng vừa làm tê liệt dịch vụ bưu chính quốc gia và chi nhánh ngân hàng của Pháp, gây ra tình trạng tắc nghẽn, chậm giao bưu kiện và thanh toán trực tuyến vào đúng lúc cao điểm của mùa Giáng sinh bận rộn.

Dịch vụ bưu chính quốc gia Pháp La Poste tại Paris. (Ảnh: AP)

Ngày 22/12, dịch vụ bưu chính La Poste cho biết trong một thông cáo, rằng cuộc tấn công tin tặc kiểu từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã “làm cho các dịch vụ trực tuyến của hãng không thể truy cập được”. La Poste cho biết sự cố không ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng, nhưng làm gián đoạn việc giao bưu kiện và thư từ.

Các bưu điện ở Paris thường rất nhộn nhịp vào thời điểm này trong năm, và nhân viên phải từ chối nhiều khách hàng đang xếp hàng chờ gửi hoặc nhận bưu kiện, bao gồm các món quà Giáng sinh.

Khách hàng của chi nhánh ngân hàng La Banque Postale không thể sử dụng ứng dụng để thanh toán hoặc thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác. Ngân hàng đã chuyển hướng sang phê duyệt bằng văn bản.

“Các nhóm của chúng tôi đang được huy động để giải quyết tình hình nhanh chóng”, ngân hàng cho biết trong thông báo trên mạng xã hội.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Sự việc xảy ra 1 tuần sau khi Chính phủ Pháp trở thành mục tiêu của cuộc tấn công mạng gây gián đoạn Bộ Nội vụ - cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia.

Trong vụ đó, hacker đã đánh cắp hàng chục tập tin nhạy cảm và truy cập vào dữ liệu liên quan đến hồ sơ cảnh sát và những người bị truy nã, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết trên đài truyền hình France-Info. Truyền thông Pháp đưa tin thanh niên 22 tuổi đã bị bắt giữ.

Cũng trong tuần trước, các công tố viên cho biết cơ quan phản gián Pháp đang điều tra âm mưu tấn công mạng nghi ngờ liên quan đến phần mềm cho phép người dùng điều khiển từ xa hệ thống máy tính của phà chở khách quốc tế. Một thành viên người Latvia phục vụ trên phà bị giam giữ và đối mặt với cáo buộc liên kết với nước ngoài để gây ra sự cố.

Pháp và các đồng minh châu Âu khác của Ukraine cho rằng họ đang trở thành mục tiêu của kiểu “chiến tranh hỗn hợp”, với những hành động phá hoại, ám sát, tấn công mạng, tung tin giả và nhiều hành động khó truy tìm nguồn gốc khác.