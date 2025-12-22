Tướng quân đội Nga bị ám sát ở thủ đô Mátxcơva

TPO - Ủy ban Điều tra Nga thông báo, một tướng quân đội của nước này đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Mátxcơva.

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân là Trung tướng Fanil Sarvarov (56 tuổi), người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu.

Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ đã được gài dưới chiếc xe của ông Sarvarov và phát nổ vào sáng 22/12 ở phía nam thủ đô Nga.

Vụ nổ cũng làm hư hại một số phương tiện khác và khiến tài xế của ông Sarvarov bị thương nặng.

Nga hiện đang xác định những người đứng đằng sau vụ việc.

Hiện trường vụ ám sát nhằm vào ông Sarvarov. (Nguồn: RT)

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sarvarov là một sĩ quan chuyên nghiệp có kinh nghiệm chiến đấu, từng tham gia hoạt động chống khủng bố ở miền nam nước Nga vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo bộ phận chịu trách nhiệm huấn luyện các sĩ quan cấp cao.

Trước đó, ông đã tham gia chiến dịch của quân đội Nga tại Syria.