Lãnh đạo tình báo Mỹ bác tin đồn Nga 'có kế hoạch kiểm soát toàn bộ Ukraine'

Minh Hạnh

TPO - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard bác bỏ bài báo của hãng tin Reuters về việc Nga có kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine và các phần khác từng thuộc Liên Xô cũ.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. (Ảnh: Reuters)

Nga từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc, rằng nước này có kế hoạch tấn công châu Âu, gọi đây là “giọng điệu hiếu chiến được các chính trị gia phương Tây sử dụng để biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/12 cũng gọi cáo buộc này là “những lời dối trá và vô nghĩa”.

Tuy nhiên, trong bài báo được đăng tải sau đó cùng ngày, hãng Reuters đã một lần nữa cáo buộc Nga “có ý định kiểm soát toàn bộ Ukraine và giành lại các phần lãnh thổ của châu Âu từng thuộc Liên Xô cũ”, Reuters trích dẫn các nguồn tin giấu tên được cho là “quen thuộc với tình báo Mỹ”.

“Đây là lời dối trá và tuyên truyền”, bà Gabbard viết trên mạng xã hội, bình luận về bài viết của Reuters.

Bà Gabbard cáo buộc Reuters “đang cố tình thúc đẩy những người hiếu chiến, muốn phá hoại những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine”.

Câu chuyện “sai sự thật” mà Reuters đăng tải cũng sẽ “kích động sự hoảng loạn và sợ hãi trong dân chúng, khiến họ ủng hộ việc leo thang chiến tranh”. Theo bà, đây là điều mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) thực sự muốn để kéo quân đội Mỹ tham gia trực tiếp cuộc xung đột với Nga.

Nữ quan chức Mỹ nhấn mạnh, sự thật là cộng đồng tình báo Mỹ đã báo cáo với các nhà hoạch định chính sách "rằng Nga đang tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với NATO”.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev - hiện đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine với các đối tác Mỹ tại Miami - đã ca ngợi bà Gabbard là một người lý trí.

“Bà Gabbard không chỉ vạch trần nguồn gốc của những lời đồn đoán về Nga dưới thời chính quyền Mỹ tiền nhiệm, mà còn phơi bày bộ máy hiếu chiến đang cố gắng kích động Thế chiến III bằng cách thổi bùng nỗi sợ hãi chống Nga trên khắp Anh và EU”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X. “Những tiếng nói lý trí rất quan trọng, hãy khôi phục sự tỉnh táo, hòa bình và an ninh".

Minh Hạnh
RT, Tass
