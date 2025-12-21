Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thêm tiếng nói thúc giục Nhật Bản xem lại ba nguyên tắc hạt nhân

Bình Giang

TPO - Một nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vừa phát biểu rằng, Nhật Bản cần tiến hành các cuộc thảo luận mới về ba nguyên tắc phi hạt nhân lâu nay của nước này, khi vẫn phải dựa vào “ô hạt nhân” của Mỹ.

img-1653.jpg
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera (Ảnh: JIJI)

Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy Tokyo có thể tính đến khả năng điều chỉnh các nguyên tắc này.

Trong chương trình của NHK ngày 21/12, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera nói rằng chính phủ vẫn tuân thủ các nguyên tắc này như một định hướng chính sách, nhưng “vấn đề là phải làm gì trong thời gian tới”.

“Nhật Bản đang nằm dưới ô hạt nhân của Mỹ, về bản chất là Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản, kể cả trong trường hợp phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo quan điểm của tôi, tránh thảo luận về hạt nhân mà không cân nhắc điều gì là thiếu trách nhiệm về chính trị. Tôi tin rằng đây là vấn đề cần được thảo luận”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Ông Onodera cũng đề cập tới tuyên bố năm 2010 của Ngoại trưởng Katsuya Okada thời điểm đó, rằng Nhật Bản chính thức tạo ra một ngoại lệ đối với cam kết không tiếp nhận vũ khí hạt nhân, cho phép chính phủ trong tình huống khẩn cấp có thể quyết định việc các tàu quân sự Mỹ mang vũ khí hạt nhân được tạm thời vào lãnh thổ Nhật Bản.

Ông Onodera cho biết, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn duy trì lập trường này.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng điều then chốt là phải xem xét một cách thấu đáo liệu chừng đó đã đủ hay chưa”, ông nói.

Ông Onodera hiện là Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu an ninh của LDP. Phát biểu của ông là tín hiệu mới nhất cho thấy ngày càng có nhiều ý kiến thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.

Vài ngày trước, một quan chức cấp cao của chính phủ và là cố vấn an ninh của Thủ tướng Takaichi bày tỏ quan điểm cá nhân, rằng Tokyo nên sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Ngày 20/12, Mỹ dường như dội gáo nước lạnh vào ý tưởng Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân, khi Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi Nhật Bản là “lãnh đạo toàn cầu và đối tác có giá trị của Mỹ trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân”, đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì ô hạt nhân bảo vệ đồng minh Đông Bắc Á.

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội tháng trước, Thủ tướng Takaichi cho biết chính phủ của bà đang chuẩn bị trình sửa đổi các văn kiện an ninh quốc gia then chốt vào cuối năm tới, và “hiện chưa phải giai đoạn” để bà có thể “khẳng định dứt khoát” rằng ngôn từ của các nguyên tắc sẽ được giữ nguyên.

Phát biểu này gây chú ý, bởi trong cuốn sách xuất bản năm 2024 mang tên Kokuryoku Kenkyu (Nghiên cứu sức mạnh quốc gia), bà Takaichi từng viết rằng việc không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản là “không thực tế nếu chúng ta kỳ vọng Mỹ cung cấp ‘sự răn đe mở rộng’”, ám chỉ cam kết của Mỹ bảo vệ Nhật Bản, bao gồm bằng vũ khí hạt nhân.

“Tôi lo ngại cụm từ ‘duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân’ có thể trở thành trở ngại nếu chúng ta đối mặt với một cuộc khủng hoảng cực đoan”, bà Takaichi viết.

Tại cuộc họp báo ngày 19/12 vừa qua, khi được hỏi về khả năng sửa đổi nguyên tắc, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi tái khẳng định cam kết của chính phủ đối với các nguyên tắc này như một định hướng chính sách, nhưng cho biết mọi phương án đều sẽ được thảo luận.

“Việc chúng tôi xem xét tất cả lựa chọn, không loại trừ bất kỳ khả năng nào, và tiến hành thảo luận để bảo vệ sinh mạng cũng như cuộc sống hòa bình của người dân Nhật Bản là điều hoàn toàn tự nhiên”, ông nói.

Trước đây LDP từng tìm cách sửa đổi các nguyên tắc, như đề xuất năm 2011 về “2,5 nguyên tắc phi hạt nhân”, nhằm cho phép các tàu quân sự Mỹ mang vũ khí hạt nhân cập cảng Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc thuyết phục dư luận trong nước ủng hộ những điều chỉnh như vậy sẽ không dễ dàng.

Theo cuộc khảo sát dư luận do Jiji Press thực hiện đầu tháng này, 46,6% số người được hỏi cho rằng nên giữ nguyên tắc, trong khi 28,2% ủng hộ sửa đổi và 25,2% trả lời không biết hoặc không có ý kiến.

Được đưa ra từ năm 1967, ba nguyên tắc phi hạt nhân được các chính phủ Nhật Bản duy trì liên tục và trên thực tế được coi là chính sách quốc gia.

Bình Giang
Japan Times
#Vũ khí hạt nhân #Nhật Bản #3 nguyên tắc hạt nhân #Ô hạt nhân #Phi hạt nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục