Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Quan chức Nhật Bản gây xôn xao vì phát ngôn về vũ khí hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng sau khi truyền thông địa phương đưa tin một quan chức an ninh cấp cao đề xuất nước này nên sở hữu vũ khí hạt nhân để tăng cường khả năng răn đe.

xr73eiz44vlglg7wuhz6vm2pv4.jpg
(Ảnh: Reuters)

Theo đài truyền hình NHK, vị quan chức an ninh đưa ra tuyên bố gây xôn xao nói trên thuộc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Người này cho rằng Nhật Bản cần vũ khí hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng xấu đi, nhưng đồng thời thừa nhận động thái như vậy sẽ gặp khó khăn về mặt chính trị.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tokyo ngày 19/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara từ chối bình luận về phát ngôn của quan chức nói trên, cũng không cho biết liệu người này có tiếp tục giữ chức vụ trong chính phủ hay không.

Ông Kihara khẳng định, chính sách hạt nhân của Nhật Bản vẫn không thay đổi. Nhưng một cuộc thăm dò của Reuters được công bố vào tháng 8 cho thấy, ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản ủng hộ nới lỏng ba nguyên tắc phi hạt nhân của nước này: không sở hữu, phát triển hoặc cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tâm lý này một phần xuất phát từ những nghi ngờ về độ tin cậy của các đảm bảo an ninh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump trước sức ép từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên - những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản là nơi tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài và đã duy trì liên minh an ninh với Washington trong nhiều thập kỷ.

Một số nghị sĩ trong đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của bà Takaichi cho rằng, Mỹ nên được phép đưa vũ khí hạt nhân đến Nhật Bản bằng tàu ngầm hoặc các phương tiện khác để tăng cường khả năng răn đe.

Hồi tháng 11, bà Takaichi đã gây tranh cãi khi từ chối cho biết liệu có bất kỳ thay đổi nào đối với ba nguyên tắc hạt nhân khi chính quyền của bà xây dựng chiến lược quốc phòng mới vào năm 2026 hay không.

“Việc chính quyền đưa ra những tín hiệu thăm dò sẽ tạo cơ hội để lôi kéo sự đồng thuận trong việc thay đổi chính sách an ninh”, Stephen Nagy, Giáo sư khoa chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, cho biết.

Ông Nagy nói thêm, rằng sự quyết đoán của Bắc Kinh và sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Mátxcơva và Bình Nhưỡng đang “tạo động lực để thực sự thay đổi suy nghĩ của Nhật Bản về an ninh”.

Các cuộc thảo luận về việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề rất nhạy cảm ở quốc gia từng hứng chịu bom nguyên tử, và có nguy cơ gây bất ổn cho các nước láng giềng, bao gồm cả Trung Quốc.

Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã xấu đi vào tháng 11 sau khi Thủ tướng Takaichi đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề Đài Loan.

Minh Hạnh
Reuters
#Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi #Mỹ #Nhật Bản #vũ khí hạt nhân #bom nguyên tử #Nga #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục