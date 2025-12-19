Quan chức Nhật Bản gây xôn xao vì phát ngôn về vũ khí hạt nhân

TPO - Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng sau khi truyền thông địa phương đưa tin một quan chức an ninh cấp cao đề xuất nước này nên sở hữu vũ khí hạt nhân để tăng cường khả năng răn đe.

(Ảnh: Reuters)

Theo đài truyền hình NHK, vị quan chức an ninh đưa ra tuyên bố gây xôn xao nói trên thuộc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Người này cho rằng Nhật Bản cần vũ khí hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng xấu đi, nhưng đồng thời thừa nhận động thái như vậy sẽ gặp khó khăn về mặt chính trị.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tokyo ngày 19/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara từ chối bình luận về phát ngôn của quan chức nói trên, cũng không cho biết liệu người này có tiếp tục giữ chức vụ trong chính phủ hay không.

Ông Kihara khẳng định, chính sách hạt nhân của Nhật Bản vẫn không thay đổi. Nhưng một cuộc thăm dò của Reuters được công bố vào tháng 8 cho thấy, ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản ủng hộ nới lỏng ba nguyên tắc phi hạt nhân của nước này: không sở hữu, phát triển hoặc cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tâm lý này một phần xuất phát từ những nghi ngờ về độ tin cậy của các đảm bảo an ninh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump trước sức ép từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên - những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản là nơi tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài và đã duy trì liên minh an ninh với Washington trong nhiều thập kỷ.

Một số nghị sĩ trong đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của bà Takaichi cho rằng, Mỹ nên được phép đưa vũ khí hạt nhân đến Nhật Bản bằng tàu ngầm hoặc các phương tiện khác để tăng cường khả năng răn đe.

Hồi tháng 11, bà Takaichi đã gây tranh cãi khi từ chối cho biết liệu có bất kỳ thay đổi nào đối với ba nguyên tắc hạt nhân khi chính quyền của bà xây dựng chiến lược quốc phòng mới vào năm 2026 hay không.

“Việc chính quyền đưa ra những tín hiệu thăm dò sẽ tạo cơ hội để lôi kéo sự đồng thuận trong việc thay đổi chính sách an ninh”, Stephen Nagy, Giáo sư khoa chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, cho biết.

Ông Nagy nói thêm, rằng sự quyết đoán của Bắc Kinh và sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Mátxcơva và Bình Nhưỡng đang “tạo động lực để thực sự thay đổi suy nghĩ của Nhật Bản về an ninh”.

Các cuộc thảo luận về việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề rất nhạy cảm ở quốc gia từng hứng chịu bom nguyên tử, và có nguy cơ gây bất ổn cho các nước láng giềng, bao gồm cả Trung Quốc.

Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã xấu đi vào tháng 11 sau khi Thủ tướng Takaichi đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề Đài Loan.