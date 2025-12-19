Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga cảnh báo Mỹ ‘chớ nên phạm sai lầm' với Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - cho biết, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng, có thể dẫn đến những diễn biến khó lường.

190203092335-trump-maduro-venezu.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Getty Images)

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường áp lực lên Caracas bằng tuyên bố mở rộng lệnh phong tỏa, một phần nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu thô của Venezuela.

“Tất nhiên, chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực kiềm chế, tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào”, ông Peskov nói hôm 18/12, cho biết thêm rằng Nga coi Venezuela là đối tác quan trọng.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump tuân thủ “cách tiếp cận hợp lý và thực dụng” trong vấn đề Venezuela, cảnh báo về những “sai lầm chết người” có thể làm trầm trọng thêm tình hình.

"Chúng tôi ghi nhận sự leo thang căng thẳng liên tục và có chủ ý xung quanh Venezuela, một quốc gia thân thiện với chúng tôi. Điều đáng lo ngại là tính chất đơn phương của các quyết định đe dọa đến vận tải biển quốc tế", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. “Chúng tôi hy vọng chính quyền Tổng thống Trump, vốn được biết đến với cách tiếp cận hợp lý và thực dụng, sẽ không mắc phải sai lầm chết người”.

Mátxcơva ủng hộ việc bình thường hóa đối thoại giữa Washington và Caracas, đồng thời hy vọng Mỹ sẽ không can thiệp vào một tình huống có thể dẫn đến "những hậu quả khó lường cho toàn bộ Tây bán cầu", tuyên bố cho biết thêm.

Trung Quốc cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết, nước này phản đối “mọi hành động đơn phương”, và ủng hộ quyền của Venezuela trong việc “phát triển hợp tác cùng có lợi với các nước khác một cách độc lập”.

Một lệnh phong tỏa trên biển đã được áp dụng sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela tuần trước. Lệnh này khiến những con tàu chở hàng triệu thùng dầu phải neo đậu trong vùng biển Venezuela thay vì ra khơi và đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Mỹ #Venezuela #Nga #lệnh phong tỏa #Trung Quốc #tàu chở dầu

