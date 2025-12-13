Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Chỉ huy quân đội Mỹ tại Mỹ Latinh bất ngờ nghỉ hưu sớm giữa lúc căng thẳng với Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh sẽ nghỉ hưu sớm hai năm vào ngày 12/12, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuela.

alvin-holsey-ht-gmh-251016-17606.jpg
Ông Alvin Holsey. (Ảnh: ABC News)

Các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, rằng Đô đốc Hải quân Alvin Holsey - chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ, đã bị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gây áp lực buộc phải rời chức vụ.

Hai quan chức cho biết, Bộ trưởng Hegseth thất vọng với Bộ Tư lệnh Miền Nam khi ông tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực. Tin đồn về việc sa thải ông Holsey đã xuất hiện cách đây khoảng hai tuần.

Đô đốc Holsey chưa công khai giải thích về lý do nghỉ hưu sớm. Một số quan chức suy đoán ông đã phản đối các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào những tàu bị nghi ngờ buôn ma túy trên Biển Caribe.

Tướng Holsey bàn giao quyền chỉ huy cho cấp phó - Trung tướng Không quân Evan Pettus - trong một buổi lễ vào sáng 12/12.

Một nguồn tin thân cận cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ đề cử tướng Frank Donovan - Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ - làm người kế nhiệm chính thức của ông Holsey.

Việc một chỉ huy quân sự cấp cao nghỉ hưu sớm là hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Năm 2008, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương - Đô đốc William Fallon - cũng đã nghỉ hưu sau một năm đảm nhiệm chức vụ chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Ông được cho là đã đưa ra những bình luận về Iran và các vấn đề khác khiến chính quyền của Tổng thống George Bush khó chịu.

Ông Holsey là người mới nhất trong số các sĩ quan cấp cao Mỹ rời bỏ vị trí kể từ khi ông Hegseth tiếp quản Lầu Năm Góc. Một số trường hợp rời đi đột ngột, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - C.Q. Brown và Đô đốc Lisa Franchetti - nữ Tư lệnh Hải quân đầu tiên của Mỹ.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Venezuela #Alvin Holsey #Đô đốc Hải quân #Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ

