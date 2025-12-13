Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine mặc áo chống đạn đến Kupiansk sau chiến thắng quan trọng

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã giành lại một phần thị trấn Kupiansk ở phía đông bắc và bao vây quân đội Nga tại đây. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng chiến công này sẽ giúp củng cố vị thế ngoại giao của Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc.

mpwbo6sexfnczbecbffahke5du.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước biển tên Kupiansk. (Ảnh: Reuters)

Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ngày 12/12, ông Zelensky - mặc áo chống đạn - xuất hiện bên cạnh tấm biển ghi tên thị trấn Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

“Chiến công này là vô cùng quan trọng để Ukraine có thể đạt được kết quả thông qua ngoại giao”, ông Zelensky nói.

Trước đó cùng ngày, quân đoàn Khartiia thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một số quận phía bắc của Kupiansk.

“Các tuyến đường tiếp tế của Nga đã bị cắt đứt và hàng trăm binh sĩ Nga đang bị bao vây”, quân đoàn Khartiia cho biết trên Telegram.

“Hôm nay, có thể nói rằng lực lượng Nga trong thành phố đã hoàn toàn bị cô lập. Trước đây, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ họ biết mình đã bị bao vây”, Ihor Obolienskyi - chỉ huy quân đoàn Khartiia - được hãng tin Pravda dẫn lời nói.

Bản đồ trên blog quân sự Deep State của Ukraine cho thấy ít nhất ba ngôi làng ở phía bắc và phía tây của Kupiansk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Các quận phía bắc của Kupiansk cũng được thể hiện là nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, và bản đồ cho thấy quân đội Nga đang bị bao vây ở trung tâm thành phố.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Reuters
#Kupiansk #Nga #Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

