Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

NASA mất liên lạc với tàu bay quanh sao Hỏa

Bình Giang

TPO - NASA vừa mất liên lạc với Maven - tàu vũ trụ đã bay quanh sao Hỏa hơn 10 năm qua.

sao-hoa.jpg
Hình ảnh khí quyển sao Hỏa chụp vào tháng 7/2022. (Ảnh: AP)

Maven bất ngờ ngừng gửi tín hiệu về các trạm mặt đất từ cuối tuần trước. NASA cho biết trước khi đi khuất sau hành tinh đỏ, con tàu vẫn hoạt động bình thường, nhưng tín hiệu bị gián đoạn khi tàu xuất hiện trở lại.

Được phóng lên từ năm 2013, Maven thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tầng khí quyển của sao Hỏa và tương tác của hành tinh này với gió Mặt trời.

Các nhà khoa học xác định Mặt trời là nguyên nhân khiến sao Hỏa mất phần lớn khí quyển sau hàng tỷ năm, biến nó từ một thế giới ẩm ướt và ấm áp trở thành khô lạnh như ngày nay.

Tàu Maven cũng thực hiện vai trò trạm chuyển tiếp liên lạc cho 2 robot tự hành trên sao Hỏa của NASA - Curiosity và Perseverance.

NASA cho biết họ đang kiểm tra kỹ thuật để hiểu rõ lý do con tàu mất liên lạc.

NASA vẫn còn 2 tàu vũ trụ khác đang hoạt động quanh sao Hỏa, gồm tàu Mars Reconnaissance Orbiter được phóng từ năm 2005 và tàu Mars Odyssey phóng năm 2001.

Bình Giang
AP
#Sao Hỏa #Tàu vũ trụ #Nasa #Maven

Xem thêm

Cùng chuyên mục