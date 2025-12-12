Xử lý hàng loạt vụ săn bắt, buôn bán động vật hoang dã

TPO - Trước tình trạng săn bắt, vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, truy quét và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật.

Bảo vệ động vật hoang dã là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và hướng tới phát triển bền vững. Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp siết chặt quản lý, nâng cao nhận thức cho người dân và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ, song trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng một số đối tượng săn bắt, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã. Nhiều người bất chấp pháp luật, sử dụng các phương tiện, công cụ cấm để bẫy, bắt mang tính tận diệt; rao bán sản phẩm động vật rừng trên mạng xã hội. Những hành vi này không chỉ làm cạn kiệt nguồn lợi tự nhiên mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an Nghệ An gỡ và tiêu hủy chim giả, lưới bẫy chim

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã mở nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm. Công an các phường, xã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương rà soát tại các địa bàn trọng điểm. Qua đó, nhiều vụ việc liên quan đến săn bắt, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đã được phát hiện, xử lý.

Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng phát hiện 66 vụ vi phạm, thu giữ nhiều tang vật săn bắt trái phép, gồm: 13 bộ kích âm, 25 loa phát tiếng chim, 10 bình ắc quy, 2 bộ kích điện; tiêu hủy hơn 2.000 cọc tre nứa, 21.184m lưới, 1.204 con cò tạc, 15,2kg que nhựa; tháo dỡ 5 lán trại phục vụ việc bẫy chim. Lực lượng chức năng cũng thả 93 cá thể chim hoang dã còn khỏe mạnh về môi trường tự nhiên.

Công an xã Thiên Nhẫn xử phạt trường hợp về hành vi quảng cáo kinh doanh sản phẩm động vật rừng.

Công an tỉnh Nghệ An cũng kiên quyết xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng. Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố Nguyễn Văn Thông (1989) và Hồ Văn Hải (1995), trú tại huyện Hưng Nguyên, về hành vi sử dụng súng hơi nén (thuộc vũ khí quân dụng) để săn bắn động vật hoang dã.

Tại cơ sở, nhiều vụ việc cũng đã được phát hiện, xử lý. Điển hình, ngày 25/11, Công an xã Hợp Minh phối hợp Hạt kiểm lâm Yên Thành tiêu hủy 70 cọc tre, nứa; 1.000m lưới; 50 cò tạc; 5kg que nhựa. Ngày 1/12, vận động người dân giao nộp 2 bộ kích điện. Ngày 5/12, Tổ kiểm tra liên ngành xã Hợp Minh phát hiện 2 trường hợp mua bán chim hoang dã tại Chợ Khe, tạm giữ 59 cá thể chim đã bị giết mổ và chuyển hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm khu vực 8 xử lý.

Công an xã Hợp Minh phối hợp với các lực lượng phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi mua bán, kinh doanh thịt cá thể chim hoang dã.

Ngày 2/12, Công an xã Thiên Nhẫn xử phạt hành chính L.T.N (1984) vì quảng cáo kinh doanh sản phẩm động vật rừng. Ngày 27/11, Công an phường Tân Mai vận động ông H.V.T (1961) giao nộp công cụ và 21 con chim đã đánh bắt; toàn bộ số chim được thả về tự nhiên.

Cùng với xử lý vi phạm, Công an tỉnh Nghệ An cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ, tổ tự quản, họp xóm và trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Công an xã Vĩnh Tường giải cứu một chú chim bị mắc bẫy

Công an các phường, xã đã phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật như Luật Lâm nghiệp, Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý động vật nguy cấp, quý hiếm cùng các chế tài xử phạt đối với hành vi khai thác tận diệt. Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, biển báo được lắp đặt tại chợ, nhà văn hóa và khu vực có nguy cơ cao.

Tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, điểm thu mua nông - lâm sản để kịp thời phát hiện hành vi tàng trữ, kinh doanh trái phép động vật hoang dã.

Công an xã Cát Ngạn cùng các lực lượng cắm biển cấm săn bắt, bẫy bắt tại những nơi trọng điểm.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì cao điểm tuần tra, kiểm tra; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng và từng vùng miền. Lực lượng Công an sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.