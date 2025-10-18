Ba tháng tổng lực truy quét nạn buôn bán động vật hoang dã

TPO - Từ tháng 10-12/2025, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam, gồm cả không gian mạng.

Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp - Môi trường vừa ký kết Kế hoạch phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam.

Kế hoạch phối hợp sẽ được thực hiện trong ba tháng, từ tháng 10/2025 đến hết tháng 12/2025, trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các địa bàn trọng điểm.

Hai Bộ sẽ thành lập Ban chỉ đạo liên ngành giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường do lãnh đạo Bộ Công an là Trưởng Ban để điều hành thực hiện Kế hoạch phối hợp từ trung ương đến địa phương.

Tại địa phương sẽ thành lập Ban chỉ đạo liên ngành giữa Công an tỉnh/thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng Ban.

Trong công tác điều tra cơ bản, phân tích, thu thập thông tin, Tổ công tác liên ngành sẽ tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan theo địa bàn trọng điểm và đối tượng trọng điểm.

Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp - Môi trường ký kết kế hoạch phối hợp.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cũng là một nội dung trọng tâm trong kế hoạch phối hợp giữa hai Bộ cũng như các bộ, ngành, địa phương và tổ chức xã hội. Đặc biệt sẽ triển khai chương trình truyền thông quốc gia với thông điệp: “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.

Phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, vận động người dân không săn, bẫy, bắt các loài động vật hoang dã, chim di cư, không sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản và tự nguyện giao nộp công cụ, phương tiện cho cơ quan chính quyền địa phương.

Thiết lập đường dây nóng hoặc hình thức phù hợp để tiếp nhận thông tin, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm pháp luật trong săn bắn, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã và vi phạm pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp trong kiểm tra, truy quét, giám sát bao gồm cả không gian mạng để phát hiện các giao dịch bất hợp pháp của các hội nhóm, tài khoản mạng xã hội, các diễn đàn, sàn thương mại điện tử, các nền tảng trực tuyến như Facebook, Tiktok, Shopee, Lazada...

Yêu cầu gỡ bỏ các bài đăng vi phạm đồng thời đề nghị hợp tác tuyên truyền về thông tin, kết quả xử lý nhằm nâng cao nhận thức xã hội và mang tính răn đe.

Tê tê là một trong những loài động vật hoang dã bị săn bắt, buôn bán nhiều nhất thế giới.

Theo quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh nội dung Kế hoạch đảm bảo sự phân công trách nhiệm cụ thể giữa hai Bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bên và đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu nghiệp vụ của từng ngành.

Đồng thời chỉ đạo, hai bên cần chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở đảm bảo yếu tố “nghiệp vụ - pháp luật - hiệu quả”; mọi hành vi vi phạm phải được xử lý đúng quy định, “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị, ngay sau khi kế hoạch được ký kết, các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ Trung ương đến địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch đồng bộ, hiệu quả.

Kế hoạch sẽ do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là cơ quan thường trực, trực tiếp chỉ đạo và điều phối chung, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.