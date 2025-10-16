Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Làm vườn thấy kỳ đà quý hiếm nên bắt giao công an

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc làm vườn, người dân ở Đồng Tháp phát hiện con kỳ đà bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã nhốt và thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tự nguyện giao nộp cho Công an xã Hiệp Đức một cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2m và nặng 5kg. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP.

z7119380243522-a3b56b63d5ce20332c9b4995a439b377.jpg
Trong lúc làm vườn, ông Tuấn phát hiện con kỳ đà trên bò vào khu vườn.

Trước đó, ngày 7/10, trong lúc làm vườn, ông Nguyễn Thanh Tuấn phát hiện con kỳ đà trên bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tuấn đã nhốt và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiệp Đức đã lập biên bản, chăm sóc tạm thời và báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát Môi trường, Hạt Kiểm lâm khu vực 2 để xin hướng dẫn.

Công an xã Hiệp Đức đã bàn giao cá thể kỳ đà có sức khỏe ổn định cho Trung tâm Nghiên cứu - Chế biến dược liệu (Trại rắn Đồng Tâm, Cục Hậu cần Quân khu 9) chăm sóc, phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.

z7119380583719-8385e8939e5a7c4c67fca457406306be.jpg
Cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2m và nặng 5kg.

Theo Công an xã Hiệp Đức, việc ông Tuấn chủ động giao nộp động vật quý hiếm thể hiện ý thức cao của người dân trong bảo vệ thiên nhiên, đồng thời góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #kỳ đà #động vật #quý hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục