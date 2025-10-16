Làm vườn thấy kỳ đà quý hiếm nên bắt giao công an

TPO - Trong lúc làm vườn, người dân ở Đồng Tháp phát hiện con kỳ đà bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã nhốt và thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tự nguyện giao nộp cho Công an xã Hiệp Đức một cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2m và nặng 5kg. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 7/10, trong lúc làm vườn, ông Nguyễn Thanh Tuấn phát hiện con kỳ đà trên bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tuấn đã nhốt và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiệp Đức đã lập biên bản, chăm sóc tạm thời và báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát Môi trường, Hạt Kiểm lâm khu vực 2 để xin hướng dẫn.

Công an xã Hiệp Đức đã bàn giao cá thể kỳ đà có sức khỏe ổn định cho Trung tâm Nghiên cứu - Chế biến dược liệu (Trại rắn Đồng Tâm, Cục Hậu cần Quân khu 9) chăm sóc, phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.

Theo Công an xã Hiệp Đức, việc ông Tuấn chủ động giao nộp động vật quý hiếm thể hiện ý thức cao của người dân trong bảo vệ thiên nhiên, đồng thời góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.