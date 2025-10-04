Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện hơn 7 tấn hàng hóa nghi vảy tê tê, da trăn, động vật quý hiếm

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 4/10, Trung tá Lê Văn Quí - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng chở lậu hơn 7 tấn hàng hóa là sản phẩm động vật quý hiếm.

Theo đó, sáng 3/10, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cổ Chiên đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu, do P.V.H (SN 1969, trú tỉnh Ninh Bình) và Syamsadi (SN 1973, quốc tịch Indonesia) điều khiển đi từ biển vào bờ biển xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long.

jpg6514.jpg
Phương tiện và hàng hoá bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Lực lượng tuần tra tiến hành kiểm soát, phát hiện trên 2 phương tiện có tổng cộng hơn 7 tấn hàng hoá không hoá đơn, chứng từ, gồm: Hơn 4 tấn vảy động vật nghi là vảy tê tê; 150 bộ da trăn; 40kg mật động vật; gần 1,6 tấn da cá; 17,5kg còi ốc; 36kg xương động vật; 100kg da động vật chưa xác định chủng loại; 2kg mang cá; 39 mỏ chim; 210 răng động vật...

Cả hai đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hơn 7 tấn hàng hóa nói trên. Qua đấu tranh, bước đầu 2 đối tượng khai nhận số hàng hóa trên được mua từ Indonesia chở về Việt Nam bán kiếm lời.

Xét thấy hành vi của 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội buôn lậu với tang vật vi phạm là vảy, da, xương của các loại động vật quý hiếm được pháp luật Việt Nam bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, mua bán, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã thông báo cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Hạt Kiểm lâm khu vực 3 phối hợp lập biên bản, tiến hành các thủ tục xử lý.

jpg6883.jpg
150 bộ da trăn.
jpg7026.jpg
jpg7028.jpg
Xương và răng động vật.
jpg7019.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật
Cảnh Kỳ
