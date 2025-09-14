Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Trưởng thôn huy động người dân ra bắt cá thể tê tê đi 'lạc'

Tiền Lê
TPO - Trên đường đi làm về, phát hiện một cá thể tê tê chạy ngang đoạn đường qua đường làng Do-Guăh, anh Sinh kêu người dân cùng bắt giữ, giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường An Phú.

Anh Sinh (ở giữa) bàn trao cá thể tê tê cho lực lượng kiểm lâm.

Ngày 14/9, UBND phường An Phú (Gia Lai) cho biết, đã khen thưởng đột xuất anh Sinh (sinh năm 1997, Trưởng thôn Do-Guăh) vì đã phát hiện, chủ động để thả cá thể tê tê quý hiếm.

Theo đó, khoảng 19h ngày 12/9, trên đường đi làm về, anh Sinh phát hiện một cá thể tê tê chạy ngang đoạn đường qua đường làng Do-Guăh. Ngay lập tức, anh Sinh kêu người dân cùng bắt giữ, giao nộp cá thể tê tê trên cho Công an phường An Phú.

Đến 23h cùng ngày, Công an phường An Phú đã bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) để đưa về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Thượng tá Hồ Thanh Sơn - Trưởng Công an phường An Phú, đánh giá, việc làm của anh Sinh là hành động đẹp, đáng biểu dương, cần được lan tỏa trong cộng đồng về công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Được biết, tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Tiền Lê
