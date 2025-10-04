Trục vớt, kéo tàu cá bị chìm trên biển Cà Mau vào bờ

TPO - Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cử nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ trục vớt, lai dắt 1 tàu cá bị chìm trên vùng biển Cà Mau về bờ an toàn.

Thông tin được Thượng tá Đoàn Công Nghiệp - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết vào sáng 4/10.

Tàu cá bị chìm trên biển được Đồn Biên phòng Hòn Chuối và ngư dân hỗ trợ lai dắt vào bờ.

Trước đó, chiều 30/9, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo tàu cá BT-93185-TS bị sóng lớn đánh chìm, khi đang hoạt động cách đảo Hòn Chuối khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu do ông Huỳnh Thái Bảo (SN 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 2 thuyền viên, hành nghề lưới kéo.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng phương tiện của đơn vị và trưng dụng tàu cá của người dân lập tức ra biển ứng cứu.

Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ, lai dắt tàu cá bị nạn gặp rất nhiều khó khăn.



Sau nhiều ngày tham gia ứng cứu, đến chiều tối ngày 3/10, tàu cá gặp nạn đã được lai dắt vào đến đảo Hòn Chuối.



Ước tính thiệt hại tài sản tàu cá khoảng 400 triệu đồng.