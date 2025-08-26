Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng chục tàu thuyền bị vùi nát, sóng đánh chìm do bão số 5

Hoài Nam

TPO - Sau khi bão số 5 quần thảo suốt nhiều giờ, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) ngổn ngang với hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Nhiều ngư dân mất trắng tài sản sau cơn bão lịch sử.

t.jpg
Sáng 26/8, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trời đã hửng sáng, gió nhẹ, mưa ngớt. Tuy nhiên, bão số 5 đã gây ảnh hưởng nặng nề tại khu vực neo đậu thuyền ở cảng cá Cửa Nhượng khi hàng chục chiếc thuyền bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng.
tp-anh-khsalja.jpg
Theo người dân, bão số 5 bắt đầu gió mạnh từ khoảng 12h trưa ngày 25/8 và kéo dài đến khoảng 23h cùng ngày. Vì bão mạnh, sóng lớn, khi bão vào đã khiến nhiều tàu va đập vào nhau, gây chìm tàu, hư hỏng....
tp-anh-bao-kshskl.jpg
Khu vực tránh trú bão tại cảng cá Cửa Nhượng vốn là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền của ngư dân xã Thiên Cầm và vùng lân cận. Sau cơn bão số 5, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, đối diện nguy cơ mất kế sinh nhai.
tp-anh-kshsk.jpg
Sáng nay, khi mưa ngớt, nhiều người dân địa phương đã có mặt để tham gia hỗ trợ những chủ tàu thuyền bị sóng đánh chìm. Mỗi người một xô để tát nước từ trong khoang thuyền ra để khắc phục thiệt hại sau bão.
tp-anh-hoai.jpg
Ông Nguyễn Văn Hậu (58 tuổi, trú ở thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) thất thần khi con thuyền gắn bó cả đời ngư nghiệp bị sóng đánh chìm, ngập nước. Chiếc thuyền của ông trị giá khoảng 100 triệu đồng, nay máy móc hư hỏng nặng, riêng chi phí sửa chữa ước tính đã lên đến 60 triệu.
tp-anh-i979.jpg
“Bão vào quần quật từ 12h trưa đến tận khuya mới giảm gió. Chúng tôi cố gắng bám thuyền để ứng cứu nhưng bất lực. Tài sản mất trắng rồi, thuyền là miếng cơm duy nhất của người dân nơi đây, giờ tan hoang vậy, đau lòng lắm”, ông Hậu chia sẻ.
tp-anh-bao-09.jpg
tp-anh-bao-4.jpg
Những chiếc tàu, thuyền bị bão đánh nát.
tp-anh-bao-kshs.jpg
Nhiều ngư dân dùng thuyền nan chèo ra khu vực lạch biển để trục vớt, sửa chữa phương tiện.
tp-anh-bao-kshks.jpg
"Gió mạnh, sóng lớn, mọi thứ bất lực. Giờ thuyền đã bị đánh tan nát, máy móc chỉ bán sắt vụn, ván gỗ thuyền cũng chỉ để làm củi. Chúng tôi mất trắng, chẳng còn gì sau bão", ông Lê Xuân Tiến (57 tuổi, xã Thiên Cầm).
tp-anh-bao-kshals.jpg
Hình ảnh con tàu lớn sóng đánh dạt vào bờ kè. Người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả.
tp-anh-b.jpg
tp-anh-bao-khs.jpg
Trong ảnh, một con tàu tại khu neo đậu bị lật và nhiều con thuyền khác cũng bị bão đánh nát, hư hỏng nặng.
tp-anh-o080.jpg
tp-anh-bao-shs.jpg
Chiếc tàu có công suất 380CV của một ngư dân tại xã Thiên Cầm bị đứt dây, trôi dạt khoảng 1km và dừng lại tại bờ đê cảng cá Cửa Nhượng. Chiếc tàu có giá trị 1,5 tỷ đồng bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
anh-kdhlsls.jpg
Đến sáng nay, chính quyền địa phương cũng đã có mặt để thống kê số lượng tàu, thuyền bị ảnh hưởng sau bão số 5. Qua ghi nhận có ít nhất trên 40 chiếc tàu, thuyền của ngư dân bị
sóng đánh chìm, gây thiệt hại nặng do cơn bão số 5. Ngành chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục tàu thuyền hư hỏng.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #tàu thuyền bị sóng đánh #sau bão số 5 #cảng cá Cửa Nhượng

