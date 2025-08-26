Hàng chục tàu thuyền bị vùi nát, sóng đánh chìm do bão số 5

TPO - Sau khi bão số 5 quần thảo suốt nhiều giờ, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) ngổn ngang với hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Nhiều ngư dân mất trắng tài sản sau cơn bão lịch sử.