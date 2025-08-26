Hàng chục tàu thuyền bị vùi nát, sóng đánh chìm do bão số 5

TPO - Sau khi bão số 5 quần thảo suốt nhiều giờ, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) ngổn ngang với hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Nhiều ngư dân mất trắng tài sản sau cơn bão lịch sử.
Những chiếc tàu, thuyền bị bão đánh nát.
Trong ảnh, một con tàu tại khu neo đậu bị lật và nhiều con thuyền khác cũng bị bão đánh nát, hư hỏng nặng.
Chiếc tàu có công suất 380CV của một ngư dân tại xã Thiên Cầm bị đứt dây, trôi dạt khoảng 1km và dừng lại tại bờ đê cảng cá Cửa Nhượng. Chiếc tàu có giá trị 1,5 tỷ đồng bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.