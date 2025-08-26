Bão số 5 làm 3 người chết, 10 người bị thương, hơn 3.000 nhà ngập

TPO - Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 6h00 ngày 26/8, bão số 5 làm 3 người chết, 10 người bị thương, 6.802 nhà tốc mái, hư hại, 3.094 nhà ngập…

Nguy cơ cao sạt lở đất

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Chiều ngày 25/8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ 11-12, giật cấp 13. Đến sáng sớm 26/8, bão di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn gây lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Cẩm Thủy là 19,31m, trên báo động (BĐ) 2 là 0,31m, tại trạm Giàng là 4,0m (ở mức BĐ1) và hiện đang lên.

Lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại Thạch Giám đang lên mức 66,98m, trên BĐ1 là 0,98m; trên sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh trên BĐ1 và đang xuống.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Dự báo, đến 16h00 ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. Từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao sạt lở đất khu vực miền núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh.

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 6h00 ngày 26/8, bão số 5 làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 10 người bị thương; 7 nhà sập đổ (Hà Tĩnh); 6.802 nhà tốc mái, hư hại (Hà Tĩnh: 6.340); 3.094 nhà ngập…

Huy động quân đội, công an, khẩn trương khắc phục

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, đến thời điểm này, mưa gió cơ bản đã ngớt, không còn tình trạng mưa to và gió giật mạnh như ngày hôm qua.

Tuy nhiên, tỉnh xác định không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoàn lưu bão và mưa lớn, nhất là tại khu vực miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê – nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn cao.

Theo thống kê sơ bộ, bão số 5 đã khiến 1 người tử vong do tai nạn khi sửa nhà, 9 người bị thương. Đặc biệt, toàn tỉnh từng mất điện diện rộng; hiện Điện lực Hà Tĩnh phối hợp cùng Điện lực miền Bắc để khắc phục...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị địa phương huy động hệ thống chính trị, đặc biệt là quân đội và công an, khẩn trương khắc phục ảnh hưởng, nhất là hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập, nhà tốc mái.

Ông cũng yêu cầu Hà Tĩnh thống kê chi tiết số cơ sở giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội bị hư hại để ưu tiên phục hồi, đảm bảo học sinh sớm trở lại trường.

Sử dụng thiết bị bay không người lái

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung, đến nay, Nghệ An chưa ghi nhận thiệt hại về người, ngoài một trường hợp tử vong do điện giật ngày 24/8 tại xã Bích Hào (Thanh Chương cũ) khi trèo lên mái nhà chống bão, cùng hai người bị thương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Trước mắt, Nghệ An tập trung chỉ đạo theo phương châm "bốn tại chỗ", khắc phục thiệt hại ban đầu, ưu tiên giao thông, thông tin liên lạc, điện lực. Các lực lượng vũ trang, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động hỗ trợ nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, khu vực miền Tây Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Do vậy, địa phương cần tiếp tục theo dõi sát, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân, không để bị động.

Ông Hà đề nghị sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát các khu vực thủy điện, hồ đập, sông suối để dự báo sớm.

Đồng thời, Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh phải họp khẩn, kiểm tra các khu vực đông dân cư hạ nguồn sông, khe núi – những điểm có nguy cơ cao.

"Đất đai sau các đợt mưa lũ vừa rồi đã rất yếu, nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở là rất lớn. Đề nghị Nghệ An tập trung chỉ đạo, kiểm tra ngay để có biện pháp phòng ngừa kịp thời," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.