460 chuyến bay bị ảnh hưởng bão số 5

TPO - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Bộ Xây dựng, 16h chiều 25/8, sân bay Đồng Hới - Quảng Trị đã khai thác trở lại. Có tổng cộng 460 chuyến bay bị ảnh hưởng bão số 5 (Kajiki).

Theo cáo nhanh, sân bay Đồng Hới đóng cửa từ 4h-16h hôm nay. Vì thế, đến 16h sân bay này đã khai thác trở lại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất.

Tại Thanh Hóa, sân bay Thọ Xuân đã triển khai gia cố bảo vệ các công trình và phương tiện trang thiết bị. Ngừng tiếp nhận máy bay từ 10h-21h hôm nay, phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh lịch bay.

Trước diễn biến của bão số 5, sân bay Phú Bài - TP. Huế đã chằng néo một máy bay NB593 đang đang đỗ tại sân đỗ.

Đối với sân bay Vinh - Nghệ An (đang tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp), hiện tại một phần sân đỗ của sân bay bị ngập khoảng 10cm, một phần hàng rào công trường sân đỗ bị đổ.

Tính đến 16h chiều nay, có tổng cộng 65 chuyến bay bị tác động, phải thay đổi đường bay và bị hủy do quyết định dừng tiếp nhận máy bay.

Trước đó, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho hay, trong hai ngày 23 và 24/8, bão số 5 đã ảnh hưởng đến tổng cộng gần 395 chuyến bay. Như vậy trong 3 ngày qua, bão số 5 đã khiến 460 chuyến bay bị ảnh hưởng.

3 ngày qua, bão số 5 đã khiến 460 chuyến bay tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: CAA.

Với lĩnh vực đường sắt, tính đến 16h chiều nay, tàu HH51 chạy đến Km399+750, khu gian Phúc Trạch - La Khê, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có cây đổ vào đường sắt. Tàu SE5 chạy đến Km304+900, khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, tỉnh Nghệ An lúc 15h10 phát hiện có cây đổ vào đường sắt, đã cho dừng tàu kịp thời. Đơn vị liên quan đã giải quyết xong cho và tàu chạy lúc 15h27.

Hiện tại tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã dừng kế hoạch chạy tàu SE9 (hành trình Hà Nội - TPHCM) và NA1, NA2 (hành trình Hà Nội - Vinh).

Đối với lĩnh vực hàng hải, Bộ Xây dựng cho hay, trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng có 501 tàu thuyền, trong đó có 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa.

"127 tàu biển là tàu hàng đã được neo đậu an toàn trong vùng nước cảng biển. Có 62 tàu biển là tàu có công năng lai dắt đã sẵn sàng ứng phó khi có tai nạn sự cố xảy ra trong khu vực và 5 phương tiện thi công công trình đã được các cảng vụ chỉ định vào vị trí neo đậu an toàn", báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự nêu rõ.

Với lĩnh vực đường bộ, đến 16h chiều nay, bão số 5 bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền. Hệ thống giao thông trên các quốc lộ do các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và các Sở Xây dựng quản lý chưa có thiệt hại, giao thông bảo đảm an toàn, thông suốt.