Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

460 chuyến bay bị ảnh hưởng bão số 5

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Bộ Xây dựng, 16h chiều 25/8, sân bay Đồng Hới - Quảng Trị đã khai thác trở lại. Có tổng cộng 460 chuyến bay bị ảnh hưởng bão số 5 (Kajiki).

Theo cáo nhanh, sân bay Đồng Hới đóng cửa từ 4h-16h hôm nay. Vì thế, đến 16h sân bay này đã khai thác trở lại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất.

Tại Thanh Hóa, sân bay Thọ Xuân đã triển khai gia cố bảo vệ các công trình và phương tiện trang thiết bị. Ngừng tiếp nhận máy bay từ 10h-21h hôm nay, phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh lịch bay.

Trước diễn biến của bão số 5, sân bay Phú Bài - TP. Huế đã chằng néo một máy bay NB593 đang đang đỗ tại sân đỗ.

Đối với sân bay Vinh - Nghệ An (đang tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp), hiện tại một phần sân đỗ của sân bay bị ngập khoảng 10cm, một phần hàng rào công trường sân đỗ bị đổ.

Tính đến 16h chiều nay, có tổng cộng 65 chuyến bay bị tác động, phải thay đổi đường bay và bị hủy do quyết định dừng tiếp nhận máy bay.

Trước đó, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho hay, trong hai ngày 23 và 24/8, bão số 5 đã ảnh hưởng đến tổng cộng gần 395 chuyến bay. Như vậy trong 3 ngày qua, bão số 5 đã khiến 460 chuyến bay bị ảnh hưởng.

bao-so-3.jpg
3 ngày qua, bão số 5 đã khiến 460 chuyến bay tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: CAA.

Với lĩnh vực đường sắt, tính đến 16h chiều nay, tàu HH51 chạy đến Km399+750, khu gian Phúc Trạch - La Khê, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có cây đổ vào đường sắt. Tàu SE5 chạy đến Km304+900, khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, tỉnh Nghệ An lúc 15h10 phát hiện có cây đổ vào đường sắt, đã cho dừng tàu kịp thời. Đơn vị liên quan đã giải quyết xong cho và tàu chạy lúc 15h27.

Hiện tại tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã dừng kế hoạch chạy tàu SE9 (hành trình Hà Nội - TPHCM) và NA1, NA2 (hành trình Hà Nội - Vinh).

Đối với lĩnh vực hàng hải, Bộ Xây dựng cho hay, trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng có 501 tàu thuyền, trong đó có 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa.

"127 tàu biển là tàu hàng đã được neo đậu an toàn trong vùng nước cảng biển. Có 62 tàu biển là tàu có công năng lai dắt đã sẵn sàng ứng phó khi có tai nạn sự cố xảy ra trong khu vực và 5 phương tiện thi công công trình đã được các cảng vụ chỉ định vào vị trí neo đậu an toàn", báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự nêu rõ.

Với lĩnh vực đường bộ, đến 16h chiều nay, bão số 5 bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền. Hệ thống giao thông trên các quốc lộ do các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và các Sở Xây dựng quản lý chưa có thiệt hại, giao thông bảo đảm an toàn, thông suốt.

Lộc Liên
#Sân bay Đồng Hới #Dong Hoi airport #Kajiki storm #bão số 5 #hàng không #ảnh hưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục