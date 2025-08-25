Tâm bão số 5 trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh, gió giật cấp 13

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn cùng với gió giật mạnh đã gây ra vụ sập nhà thi đấu, cụm sân Pickleball trên đường Đông Lộ (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).
Ghi nhận tại hiện trường, nhà thi đấu được dựng bằng hệ thống khung thép, mái lợp tôn, bạt di động. Cụm bao gồm 3 sân, trên diện tích khoảng 500m2, đã bị gió giật đổ sập hoàn toàn. Cụm sân này nằm độc lập giữa cánh đồng, mặt tiền tuyến đường Đông Lộ. Gió giật mạnh đã khiến hệ thống khung thép phần mái đổ sập ra phía trước, hệ thống mái tôn phía trên và bao quanh sân cũng bị gió giật gãy gập.
Vụ việc không gây thiệt hai về người. Được biết, cụm sân thi đấu Pickleball này mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2025. Chủ đầu tư đã bỏ ra trên 1 tỉ đồng để hoàn thiện.
Còn tại xã Thạch Khê, do ảnh hưởng bão số 5 đã hất văng mái tôn dãy nhà học 2 tầng của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn.
Hoài Nam
Lúc 18h25’, tại Cửa Lò (Nghệ An), gió lớn giật mạnh kèm mưa to. Ngoài biển, sóng đánh cao khiến nước tràn vào các tuyến đường ven bờ biển, gây ngập sâu từ 50-70cm.
Ngọc Tú
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 18h hôm nay (25/8), tâm bão số 5 ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.
Tiền Phong TV
Chiều 25/8, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời tìm thấy và đưa 17 người dân đang mắc kẹt trong rừng sâu về nhà an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.
Trước đó vào chiều 24/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo 17 người dân ở xã Quỳ Châu vào khu vực rừng Khe Tép, giáp ranh xã Như Xuân (Thanh Hóa) để làm măng từ 4 ngày trước.
Khu vực này cách bản Na Pùa (xã Quỳ Châu) gần 18km, không có sóng liên lạc, việc di chuyển đường rừng mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, băng qua hai khe suối nguy hiểm.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳ Châu đã băng rừng, lội suối ngay trong đêm 24/8 để tìm kiếm người dân.
Đến 9h30 phút sáng 25/8, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được nhóm người này đang trú trong lán trại dựng tạm trong rừng sâu. Lực lượng chức năng đã vận động, hỗ trợ và đưa toàn bộ 17 người dân quay về nhà an toàn trước giờ bão số 5 đổ bộ.
Thu Hiền
Đến 16h40 chiều 25/8, tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), bão số 5 đang quần thảo dữ dội. Những cơn gió giật liên hồi, gầm rú, cuốn theo từng đợt mưa xối xả trắng trời. Ngoài khơi, sóng biển dâng cao trên 10m.
Qua ghi nhận, bão số 5 đã quần thảo suốt hơn 3h tại vùng biển Hà Tĩnh. Hiện tại các công trình kiên cố tại khu vực này cũng đã không thể đứng vững trước sức mạnh của cơn bão này.
Ghi nhận của phóng viên ,nhiều mái tôn nhà dân bị quật gãy đổ, bay lả tả. Nhiều cây xanh bật gốc, ngả nghiêng theo từng cơn gió rít.
Bão số 5 có diễn biến bất ngờ khi suốt 3 giờ đồng hồ (từ lúc 13-16h), bão hầu như ít di chuyển. Vào 16 giờ chiều 25/8, tâm bão trên vùng biển ven bờ Nghệ An – Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 14.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài. Dự báo đến 22h tối nay, tâm bão vẫn đang trên khu vực đất liền Thanh Hoá và Hà Tĩnh với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.
Tối và đêm nay, khu vực Bắc Thanh Hóa gió cấp 7-8, giật 9-10; khu vực từ Nam Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh gió cấp 9-10, gần tâm bão cấp 11-12, giật 13-14; khu vực Nam Hà Tĩnh – Quảng Trị và ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6-8, giật 9-10.
Nguyễn Hoài
Tiền Phong TV
Vào 16h chiều nay, tâm bão đang trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chậm lại theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều và tối nay, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục có gió bão mạnh cấp 11-12 giật cấp 13-14. Khu vực phía Bắc của tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9.
Bên cạnh đó, mưa lớn còn diễn biến phức tạp sau bão. Từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm.
Từ chiều tối 25/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.
Ông Hưởng đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị.
Nguyễn Hoài
Chiều 25/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đã ban hành tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động, tính từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 25/8, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm đặc biệt cao như Chợ Tràng là 175.4mm, Hoàng Mai 167.2mm, và Nam Thanh 1 là 154.6mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực ven sông suối trên toàn tỉnh Nghệ An.
Tình trạng ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8. Độ sâu ngập lụt phổ biến được dự báo từ 0,5 - 1,0m, một số nơi có thể ngập sâu hơn 1,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định ở Cấp 1.
Người dân được khuyến cáo cần đề phòng ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng và vật nuôi. Tình trạng ngập lụt cũng sẽ gây cản trở và nguy hiểm cho việc tham gia giao thông.
Các xã, phường có nguy cơ xảy ra ngập lụt tại tỉnh Nghệ An như Giai Xuân, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Kỳ,....
Thu Hiền
16h ngày 25/8, cơn bão số 5 tiếp tục quần thảo khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa rất to, gió lớn, chính quyền phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã di dời hơn 1.000 hộ dân, khoảng 4.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.
"Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay từ đầu chiều, chúng tôi đã cho phát lệnh dời dân đến các khu vực an toàn. Tất cả lực lượng của xã đều được huy động, tổng lực với mục tiêu an toàn của người dân là trên hết", ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng cho hay.
Tại xã Cổ Đạm, bão đổ bộ cũng khiến triều cường dâng cao đến tận chân đê biển qua xã này. Lãnh đạo địa phương cho biết, bão đổ bộ ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại. Lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương đang ứng trực, kịp xử lý các sự cố có nguy cơ xảy ra.
Phạm Trường
Tiền Phong TV
Vào lúc 14h chiều nay, bão số 5 đã chạm bờ tại Hà Tĩnh và Nghệ An với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong chiều nay, bão tiếp tục càn quét đất liền nước ta trước khi sang Lào vào sáng sớm ngày mai (26/8).
Với tốc độ những giờ tới khoảng 15km/h và hướng di chuyển tây tây bắc, bão sẽ còn quần thảo đất liền nước ta trong nhiều giờ tới, trong đó thời gian mạnh nhất là khoảng 12h-20h hôm nay.
Mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực từ Quảng Bình (cũ) đến trung du Bắc Bộ, gồm cả thủ đô Hà Nội, trong đó mưa xối xả nhất tập trung từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, riêng Hà Tĩnh, nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa trên 400mm, tính đến 15h chiều nay. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng diện rộng ở đồng bằng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.
Nguyễn Hoài
Từ 14h, từng cơn gió rít kèm theo mưa lớn liên tục dội xuống vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Đến khoảng 15h, từng cơn gió như cuồng phong quét qua vùng biển này khiến nhiều mái nhà, tôn bị cuốn phăng, cây cối gãy đổ.
Tại bờ biển, sóng nổi dữ dội, dâng cao khoảng 8-9m, từ trên cao nhìn xuống cả vùng biển du lịch nổi tiếng chìm trong cảnh tượng cuồng nộ của thiên nhiên.
Theo ghi nhận, nhiều tàu thuyền dù đã được đưa vào nơi neo đậu, nhưng trước sức gió cấp 12–13, giật cấp 15, vẫn bị va đập mạnh. Các ki-ốt, hàng quán ven bờ biển đều cửa đóng then cài, vật dụng được gia cố chằng chống, song vẫn không tránh khỏi thiệt hại.
Hoài Nam
Trưa và chiều 25/8, tại khu vực biển Đồ Sơn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7-8. Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, gió mạnh kết hợp triều cường khiến sóng biển dâng cao hơn 3m.
UBND phường Đồ Sơn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ ứng trực tại các nút giao đường ven biển phân luồng, cấm người dân, du khác và phương tiện ra bờ biển nhằm đảm bảo an toàn.
Nguyễn Hoàn
Ngọc Tú
Tiền Phong TV
Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, kiểm tra các tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Tại trường tiểu học xã Diễn Châu hiện đang có 62 hộ dân, với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tránh trú bão. Đến kiểm tra điểm sơ tán, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm hỏi, tặng quà cho người dân.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì thế, người dân yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, sau khi bão tan mới về nhà để đảm bảo tính mạng. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân trong thời gian tránh trú bão.
Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn để sơ tán người dân đến nơi tránh trú. Nguyên tắc cao nhất là đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là trên hết.
Rời điểm sơ tán người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền. Tại hiện trường, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền cùng các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
Ngọc Tú
Do ảnh hưởng của bão số 5, một số địa phương ven biển thuộc tỉnh Quảng Ninh có gió giật mạnh kèm theo mưa lớn như Đặc khu Cô Tô có gió giật mạnh cấp 6, gió giật cấp 9; phường Bãi Cháy, có gió giật mạnh cấp 6, gió giật cấp 8.
Ghi nhận của Báo Tiền Phong từ rạng sáng, toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa rất to. Do trời mưa to cùng tầm nhìn bị giảm nên các phương tiện di chuyển chậm
Trước đó, Quảng Ninh đã kêu gọi hơn 4.268 tàu cá các loại đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ và thông báo cho 375 tàu du lịch trên địa bàn tỉnh có phương án rời cảng để đi tìm chỗ tránh trú bão.
Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2950/UBND-TC ngày 23/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tuyệt đối không chủ quan, triển khai nghiêm Công điện số 141/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Quốc Nam
Theo thông tin từ Cục CSGT, từ 13h30 ngày 25/8, cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Thanh Hà
Lúc 13h45' tại biển Cửa Lò (Nghệ An) không còn mưa nhưng gió vẫn giật rất mạnh từng hồi.
Ngọc Tú
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 cũng đã khiến một số tuyến đường ở Hà Tĩnh bị ngập. Gió to đã làm nhiều cây cối gãy đổ trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh và một số tuyến trục xã, cản trở việc việc lưu thông của các phương tiện.
Tại xã Hương Bình (huyện Hương Khê cũ), chính quyền địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện lưu thông tại các vị trí ngập lụt và cầu tràn không đảm bảo an toàn khi lưu thông trong điều kiện gió to, mưa lớn. Tuyến đường Nguyễn Du tại phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ) đã ngập, ngành chức năng đã tổ chức cắm biển báo khuyến cáo người dân.
Hoài Nam
Vào 13h trưa nay, tâm bão trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh – Nghệ An. Do ma sát với đất liền, cường độ bão giảm nhẹ, xuống còn cấp 13, giật cấp 16. Tuy nhiên, đây là cấp bão rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm.
Dự báo khoảng 15-16h chiều nay, tâm bão sẽ vào Nam Thanh Hoá đến Bắc Hà Tĩnh, trọng tâm là Nghệ An. Đến 22h tối nay, khi đang trên đất liền Thanh Hoá – Hà Tĩnh, bão vẫn mạnh khoảng cấp 9, giật cấp 12. Đêm nay, bão sẽ đi qua nước ta sang khu vực Trung Lào.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn đặc biệt lưu ý về tình hình mưa lớn sau bão ở khu vực vùng núi phía tây Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, có thể kéo theo nguy cơ rất cao về lũ quét và sạt lở đất, như từng xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ sau cơn bão Yagi năm ngoái
Nguyễn Hoài
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo yêu cầu tài xế từ trưa 25/8 cho đến khi bão số 5 tan, tất cả phương tiện tạm dừng di chuyển, trú tránh tại cây xăng, điểm dừng nghỉ, khu vực an toàn được chỉ định.
“Tuyệt đối không lưu thông trên các tuyến đường toàn tỉnh, đặc biệt tuyến quốc lộ 1 cũ qua Nghi Xuân, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh cũ”, thông báo nêu.
Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân và tài xế không ra đường trong thời gian bão diễn ra, chủ động phòng tránh rủi ro do mưa lớn, gió giật, ngập lụt, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản.
Hoài Nam
Lúc 12h45" ngày 25/8, khu vực Cửa Lò (Nghệ An) đã có gió giật từng hồi rất mạnh, kèm theo mưa lớn. Dọc các tuyến đường, một số cành cây đã bị gió quật gãy đổ chắn ngan đường. Nhiều tấm biển quảng cáo, thùng đựng nước bị gió bão thổi bay ra ngoài đường. Một số mái tôn có nguy cơ bị gió thổi bay.
Ngọc Tú
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, gió mạnh trong sáng nay ở Quảng Trị đến Nghệ An mới là dạo đầu.
Dự báo trong chiều nay, khi bão di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh-Thanh Hóa, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh – Nghệ An cường độ có thể giảm xuống cuối cấp 13, đầu cấp 14.
Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền sẽ từ 12 giờ trưa nay đến 20 giờ tối nay. Trong đó, khu vực Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16. Bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km.
Đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Sâu trong đất liền của khu vực Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70km có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, sâu hơn trong đất liền, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.
Dự báo thời điểm bão đổ bộ là từ 16-19 giờ chiều. Khu vực đổ bộ là Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh, trọng tâm là khu vực tỉnh Nghệ An.
Từ trưa 25/8 đến hết ngày 26/8, mưa Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, khu vực Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm.
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã có gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, mưa trên 400mm/24 giờ.
Nguyễn Hoài
Khoảng 12h trưa nay, tại khu vực biển Hà Tĩnh gió bắt đầu mạnh dần lên. Gió rít theo từng cơn kèm theo mưa nặng hạt. Một số khu vực có cây ngã đổ do gió mạnh.
Hoài Nam
Vào 11h trưa nay, tâm bão chỉ còn cách Nghệ An khoảng 100km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 80km về phía đông. Bão vẫn duy trì sức mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.
Trong chiều nay, bão di chuyển với tốc độ khoảng 15-20km/h, đi vào đất liền khu vực Thanh Hoá – Hà Tĩnh, thời điểm đổ bộ cuối chiều nay, cường độ bão có thể mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Do tốc độ di chuyển chậm lại, thời gian hứng chịu mưa dữ dội và gió lớn có thể kéo dài từ 6-10 tiếng.
Từ chiều đến đêm nay sẽ là đỉnh điểm mưa lớn, gió giật mạnh ở khu vực ven biển Bắc Quảng Trị đến Thanh Hoá. Cũng từ chiều nay, vùng mưa rất lớn sẽ dịch chuyển lên khu vực Thanh Hoá - Nghệ An cũng như các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Tính riêng sáng nay, mưa lớn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ) đã vượt 300mm.