Tâm bão số 5 trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh, gió giật cấp 13

report Sân pickebal tiền tỷ ở Hà Tĩnh bị sập

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn cùng với gió giật mạnh đã gây ra vụ sập nhà thi đấu, cụm sân Pickleball trên đường Đông Lộ (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Ghi nhận tại hiện trường, nhà thi đấu được dựng bằng hệ thống khung thép, mái lợp tôn, bạt di động. Cụm bao gồm 3 sân, trên diện tích khoảng 500m2, đã bị gió giật đổ sập hoàn toàn. Cụm sân này nằm độc lập giữa cánh đồng, mặt tiền tuyến đường Đông Lộ. Gió giật mạnh đã khiến hệ thống khung thép phần mái đổ sập ra phía trước, hệ thống mái tôn phía trên và bao quanh sân cũng bị gió giật gãy gập.

Vụ việc không gây thiệt hai về người. Được biết, cụm sân thi đấu Pickleball này mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2025. Chủ đầu tư đã bỏ ra trên 1 tỉ đồng để hoàn thiện.

Còn tại xã Thạch Khê, do ảnh hưởng bão số 5 đã hất văng mái tôn dãy nhà học 2 tầng của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn.

Hoài Nam