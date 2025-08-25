Chợ cá lớn nhất miền Trung 'cháy hàng' khi bão số 5 cận kề

TPO - "Tàu cá lớn đã vô cảng từ mấy hôm trước, bán sạch cá to rồi, giờ chỉ còn cá nhỏ mà giá cũng cao. Sáng giờ tôi vẫn chưa mua được vì ít cá quá", bà Nguyễn Thị Dung, người thu mua cá cho hay.