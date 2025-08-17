Cao điểm chống khai thác IUU ở cảng cá lớn nhất miền Trung

TPO - Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) đang vận hành quy trình kiểm soát tàu cá cập và xuất cảng nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý khi xảy ra sự cố, tình huống vi phạm IUU.
Hiện, công tác này được "số hóa" thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử Thủy sản Việt Nam. Tất cả thông tin về tàu cá, chủ tàu, thuyền trưởng, giờ cập cảng và bốc dỡ hàng hóa, khối lượng, chủng loại thủy sản, thời gian đánh bắt trên biển đều được cập nhật chi tiết.
Trong khu vực Cảng cá Thọ Quang, các tấm poster, băng rôn, nội dung tuyên truyền về chống khai thác IUU, quy trình xuất, nhập cảng chuẩn cho các tàu cá, hướng dẫn xử lý khi xảy ra trường hợp mất kết nối khi đánh bắt... được bố trí ở những vị trí bắt mắt, dễ thấy để ngư dân nắm rõ.