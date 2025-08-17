Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cao điểm chống khai thác IUU ở cảng cá lớn nhất miền Trung

Giang Thanh

TPO - Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) đang vận hành quy trình kiểm soát tàu cá cập và xuất cảng nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý khi xảy ra sự cố, tình huống vi phạm IUU.

tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-16.jpg
Đà Nẵng đang triển khai cao điểm xử lý vi phạm khai thác IUU﻿ để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5. Bên cạnh việc triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển, các vịnh, cửa biển..., hoạt động xuất nhập cảng của các tàu cá cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh: Giang Thanh
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-1.jpg
Ghi nhận tại Cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, Đà Nẵng), 100% tàu cá cập cảng và xuất cảng đều thực hiện các thủ tục khai báo tại các chốt kiểm soát của Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-2.jpg
Là cảng cá lớn nhất miền Trung, mỗi ngày nơi đây có hàng trăm lượt tàu cá xuất và cập cảng để đánh bắt trên biển.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-15.jpg
Trước khi ra khơi đánh bắt, các chủ thuyền, thuyền trưởng phải làm thủ tục tại Đội điều hành cảng, báo cáo danh sách thuyền viên, xuất trình giấy phép, đăng kiểm, nhật ký...
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-14.jpg
Dựa trên số hiệu của tàu cá, nhân viên của Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang sẽ kiểm tra thông tin trên Hệ thống giám sát tàu cá Quốc gia, xem xét tàu cá khi đánh bắt có vi phạm vùng biển nước ngoài, mất tín hiệu hay không.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-10.jpg
Sau khi kiểm tra thông tin trên hệ thống và phát hiện tàu cá mất kết nối trên 6 tiếng, chủ tàu cá ở Quảng Ngãi (bìa phải) được nhân viên Ban quản lý hướng dẫn về trình tự xử lý, tường trình (đối với trường hợp mất kết nối có khai báo về tổng đài).
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-8.jpg
Đối với các trường hợp tàu cá có dấu hiệu vi phạm về IUU﻿, văn phòng thông báo, mời chủ tàu đến làm việc, xử lý xong mới ký chứng thực vào sổ nhật ký. Trường hợp tàu có dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý, Ban Quản lý gửi phiếu chuyển cho thanh tra thủy sản và Bộ đội Biên phòng để phối hợp xử lý.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-11.jpg
Hiện, 100% tàu cá Đà Nẵng đã thực hiện khai báo điện tử eCDT. Ban quản lý chỉ chứng thực, giải quyết việc xuất và cập cảng cho các tàu đã đăng ký thủ tục này.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-9.jpg
Bên cạnh việc khai báo khi xuất cảng, các chủ tàu, thuyền trưởng cũng bắt buộc phải khai báo khi cập cảng. Đồng thời, các tàu cá khi bốc dỡ phải khai báo đúng sản lượng, chủng loại thủy sản đã đánh bắt.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-12.jpg
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-18.jpg
Hiện, công tác này được "số hóa" thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử Thủy sản Việt Nam. Tất cả thông tin về tàu cá, chủ tàu, thuyền trưởng, giờ cập cảng và bốc dỡ hàng hóa, khối lượng, chủng loại thủy sản, thời gian đánh bắt trên biển đều được cập nhật chi tiết.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-17.jpg
Theo ông Nguyễn Khê (thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi), quy trình kiểm soát tàu cá ra vào Cảng Thọ Quang được thực hiện chặt chẽ và nhanh chóng, thuận lợi. "Ngư dân chúng tôi thường xuyên được tuyên truyền về chống khai thác IUU và nhắc nhở nhau tuân thủ, đảm bảo các quy định để tiến tới gỡ "thẻ vàng" thủy sản", ông Khê nói
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-21.jpg
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-19.jpg
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-13.jpg
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-7.jpg
Trong khu vực Cảng cá Thọ Quang, các tấm poster, băng rôn, nội dung tuyên truyền về chống khai thác IUU, quy trình xuất, nhập cảng chuẩn cho các tàu cá, hướng dẫn xử lý khi xảy ra trường hợp mất kết nối khi đánh bắt... được bố trí ở những vị trí bắt mắt, dễ thấy để ngư dân nắm rõ.
tp-quy-trinh-giam-sat-tau-ca-iuu-4.jpg
Theo Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thời gian qua, Ban quản lý nghiêm túc phân ca, bố trí người trực tiếp nhận, theo dõi, cập nhật thông tin tàu cá cập cảng, rời cảng; giám sát sản lượng 100% đối với tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản; bảo đảm 100% tàu cá khi cập cảng, rời cảng được cập nhật vào sổ theo dõi đúng quy định và kịp thời..
Giang Thanh
